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Борисова объяснила, что случилось с ее лицом 

Рамблер 1 час назад
Борисова объяснила, что случилось с ее лицом
Фото: Instagram
Поклонники белокурой телеведущей обратили внимание на то, что ее лицо значительно изменилось. Борисова не стала скрывать, что сделала определенные косметологические процедуры.
Instagram
Более того, в своем аккаунте она опубликовала фотографии, которые сделала и сразу после визита к врачу, и несколько дней спустя.
Instagram
Дана честно рассказала, что сделала процедуру smas Лифтера, исправила лоб и приподняла брови с помощью ксеомина.
Телеведущая объяснила, что ее внешность перестала ее устраивать. Для улучшения Дана на один день съездила в Петербург, в частную клинику. Мнения подписчиков, конечно, оказались полярными. Одни заявили, что Борисова помолодела на десять лет, другие указали, что она потеряла свою индивидуальность и стала типовой красоткой.
Ранее "Рамблер" рассказывал о "губах дьявола".
Видео дня. Как выглядели звезды, пока не побрились налысо
Редактор:  Полина Алферова
Теги:
Звёзды
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