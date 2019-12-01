Борисова объяснила, что случилось с ее лицом 

Поклонники белокурой телеведущей обратили внимание на то, что ее лицо значительно изменилось. Борисова не стала скрывать, что сделала определенные косметологические процедуры.
Более того, в своем аккаунте она опубликовала фотографии, которые сделала и сразу после визита к врачу, и несколько дней спустя.
Дана честно рассказала, что сделала процедуру smas Лифтера, исправила лоб и приподняла брови с помощью ксеомина.
Телеведущая объяснила, что ее внешность перестала ее устраивать. Для улучшения Дана на один день съездила в Петербург, в частную клинику. Мнения подписчиков, конечно, оказались полярными. Одни заявили, что Борисова помолодела на десять лет, другие указали, что она потеряла свою индивидуальность и стала типовой красоткой.
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