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Вера Брежнева больше не отрицает развод 

Instanews Media 39 минут назад
Поклонники уже много раз задавались вопросом, все ли хорошо в семейной жизни Веры Брежневой и Константина Меладзе. Причиной подобных мыслей стал тот факт, что Вера в какой-то момент «почистила» профиль Instagram, удалив все совместные снимки с супругом.
Внимательные подписчики заметили также и тот факт, что исполнительница выглядит совсем грустной на последних фото. Причину печали в глазах Веры поклонники видят именно в том, что крепкий и счастливый союз певицы и продюсера дал трещину. Впрочем, кроме снимков в соцсетях других звоночков к расставанию пары нет.
Брежнева поначалу давала отпор злопыхателям, утверждая, что в ее браке все хорошо и стабильно. Однако, устав, от объяснений, исполнительница не выдержала.
«Вас это так волнует?» — задала она вопрос своим фоловерам.
Фанатов Веры подобная реакция лишний раз убедила в правдивости их догадок: Вера не стала отрицать факт проблем, попросив лишь не лезть в ее личную жизнь.
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Теги:
Звёзды , Видео , Константин Меладзе , Вера Брежнева
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