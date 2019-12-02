Дочь Вербер не может оправиться от смерти мамы

Дочь Вербер пытается выйти из депрессии из-за смерти мамы

Прошло почти 4 месяца после смерти fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер , однако ее дочь Катя до сих пор не может оправиться от горя. В своем блоге она призналась, что впала в сильную депрессию. Однако девушка прекрасно понимает — бесконечно так продолжаться не может и решила предпринять меры.

Она нашла в себе силы отправиться во Львов в SPA-отель, где будет отдыхать 10 дней.

«Я прохожу тут детокс-программу и привожу свои мысли в порядок. Медицинские процедуры, правильное питание и безмятежный отдых. Тут у меня создается ощущение внутренней гармонии и спокойствия», — сообщила она.

Отметим, что Катя и раньше сообщала своим подписчикам, дескать теперь все будет по-другому, и она будет выходить на связь, станет сообщать о новинках в мире моды, продолжит дело мамы и так далее. Но после этого опять надолго пропала. Будем надеяться, что идея с отдыхом благотворно повлияет на девушку.

А как вы считаете, релакс в SPA-отеле может спасти от депрессии?