Киркоров отдал за детский праздник больше миллиона рублей

В ресторане "Шале-Березка" на Рублевке отгремел широкий детский праздник. Оказывается, Филипп Киркоров решил с шиком отметить восьмилетие дочери Аллы-Виктории.

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Как выяснили СМИ, поп-король потратил на этот праздник больше миллиона рублей.