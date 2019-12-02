В ресторане "Шале-Березка" на Рублевке отгремел широкий детский праздник. Оказывается, Филипп Киркоров решил с шиком отметить восьмилетие дочери Аллы-Виктории.
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Праздник стал настоящей восточной сказкой в стиле "Алладина": приглашенные акробаты, клоуны и Александр Ревва развлекали гостей. В числе звездных гостей блистали дети Евгения Плющенко и яны Рудковской, Стаса Михайлова, Ани Лорак, Сергея Лазарева, Кати Лель, Татьяны Навки, Жасмин и другие.
Как выяснили СМИ, поп-король потратил на этот праздник больше миллиона рублей.
Ранее "Рамблер" сообщал о резком похудении Филиппа Бедросовича.