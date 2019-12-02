Бросившая короля «Мисс Москва» рассказала об угрозах сыну

Бывшая жена Верховного правителя Малайзии Мухаммада V и, по совместительству, "Мисс Москва" 2015 Оксана Воеводина обратилась в полицию после угроз ее сыну.

Оказалось, что в октябре некая незнакомая женщина позвонила отцу девушки и сообщила, что ее сыну грозит опасность, но на встречу с женщиной поехала подруга Воеводиной.

"В ходе их беседы в адрес моего сына неоднократно высказывались угрозы жизни. По ее словам, проблемы у него возникнут, если я не отзову свой иск и не перестану выступать в СМИ", — цитируют СМИ заявление, которое направила в органы девушка.

Как сообщили правозащитник дело касается иска, который Воеводина подала в суд после развода с королем.

Напомним, что Мухаммад V еще в ноябре2018-го женился на "Мисс Москва" и отрекся от королевского престола, сохранив лишь титул султана Келантана.

В июле 2019 года стало известно об их разводе, причиной которого, по слухам, могла стать неверность красавицы своему мужу. Однако другие источники считают, что Воеводина сама ушла от экс-короля из-за его измен.