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«Ксюха — настоящая „баба с яйцами“ 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Ксюха — настоящая „баба с яйцами“
Фото: Teleprogramma.pro
Адвокат Михаил Терехин, который несколько лет жил с телеведущей Ксенией Бородиной, вспомнил их бурный роман. Он считает, что их расставание произошло не только из-за его тяжелого характера. В то же время он подчеркнул, что откровенно пользовался девушкой в последние месяцы отношений вместо того, чтобы любить ее.
Терехин считает, что у них не было физического притяжения друг к другу. При этом налево он пойти не мог, потому что уважал свою вторую половинку. Кроме того, о его похождениях сразу бы все узнали. Как отметил Терехин, ему приходилось держаться.
Как сказал адвокат, Бородина признавалась ему, что ей некомфортно выстраивать отношения с армянином. Он ей многое запрещал. Сейчас же она замужем за мужчиной из Дагестана, бизнесменом Курбаном Омаровым. Как считает Терехин, телеведущей просто нравятся горячие парни.
«Ксюха — настоящая «баба с яйцами». Вряд ли ко мне кто-то будет так относиться, как Бородина. Она очень сильно меня любила, а я сильно подвел ее в этом плане. Как показало время, надо было как-то тоже отдавать чувства, а я тогда сел на шею и свесил ножки», — заявил адвокат, слова которого приводит «СтарХит».
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Теги:
Звёзды , Курбан Омаров , Михаил Терехин , Ксения Бородина , StarHit
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