Никас Сафронов с сыном рассказали о позоре в самолете

После крайне неприятного случая, когда сын художника Никаса Сафронова Лука застрял в туалете самолета, выяснились новые подробности его жизни.

Так, сам Никас Сафронов рассказал, что его 29-летний сын испытывает серьезные проблемы с весом не из-за питания, а по причине нарушенного гормонального фона.

@lukasafronovofficial

Оказалось, что раньше Лука весил 73 килограмма, но за короткий срок набрал аж 162 кг. Художник рассказал, что уже заставлял сына сильно похудеть, и он стал пить таблетки для уменьшения аппетита.

"Потом обвисшую кожу убирали хирургическим путем. После операции у него образовался тромб. И сын начал заедать стресс", — признался Сафронов.

Сам Лука отошел от стресса после случая и прокомментировал ситуацию в своем Instagram.

"Несмотря на то, что инцидент, произошедший со мной, выглядел смешно и банально со стороны, мне в тот момент было, конечно, не до смеха. Но, даже несмотря на всю глупость ситуации, в которую я попал, многие из вас высказали слова поддержки и сочувствия. Я безмерно вам благодарен и в будущем обещаю вас радовать, но не только попаданием в подобные ситуации. Но и своей профессиональной деятельностью музыканта. Спасибо вам большое!" — заявил мужчина.

Напомним, ранее Лука застрял в унитазе во время полета, и пока бортпроводники помогали ему выбраться, пассажиры-попутчики засняли видео, которое моментально разлетелось по Сети и сделало Сафронова печально знаменитым.