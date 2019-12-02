Яковлева раскрыла правду об избиении ее сына

Елена Яковлева рассказала правду об избиении своего сына

Денис Шальных , сын знаменитой актрисы Елены Яковлевой , ранее в своих соцсетях рассказал, что его жестоко избили некие молодые люди на улице. Рассказ он сопроводил кадрами своего побитого лица.

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Ситуацию громко обсуждали в СМИ, но теперь выяснилось, что Денис просто пошутил, а синяки на самом деле остаются на его лице после процедур по сведению многочисленных татуировок.

"Оставьте ребенка в покое. Да, он нашалил очень сильно с собой, со своим лицом. Сейчас хочет от этого избавиться" — рассказала актриса Елена Яковлева.

Сам Денис пока не рассказывал о своей странной шутке.