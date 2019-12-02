Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Любовь
Обычные продукты, которые вызывают галлюцинации
Обычные продукты, которые вызывают галлюцинации
Еда
Почему женщины спят с одеялом между ног
Почему женщины спят с одеялом между ног
Психология
Как пережить расставание и восстановиться
Как пережить расставание и восстановиться
Любовь

Елена Яковлева рассказала правду об избиении своего сына 

Рамблер 2 часа назад
Яковлева раскрыла правду об избиении ее сына
Фото: Соцсети
Денис Шальных, сын знаменитой актрисы Елены Яковлевой, ранее в своих соцсетях рассказал, что его жестоко избили некие молодые люди на улице. Рассказ он сопроводил кадрами своего побитого лица.
Соцсети
Ситуацию громко обсуждали в СМИ, но теперь выяснилось, что Денис просто пошутил, а синяки на самом деле остаются на его лице после процедур по сведению многочисленных татуировок.
"Оставьте ребенка в покое. Да, он нашалил очень сильно с собой, со своим лицом. Сейчас хочет от этого избавиться" — рассказала актриса Елена Яковлева.
Сам Денис пока не рассказывал о своей странной шутке.
Ранее "Рамблер" сообщал, как парень рассказал о своем "избиении".
Видео дня. Разводы, которые обошлись звездам слишком дорого
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Звёзды , Денис Шальных , Елена Яковлева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Обычные продукты, которые вызывают галлюцинации
Обычные продукты, которые вызывают галлюцинации 1
Почему женщины спят с одеялом между ног
Почему женщины спят с одеялом между ног 51
Как пережить расставание и восстановиться
Как пережить расставание и восстановиться
Звезды, которые родили от чужих мужей
Звезды, которые родили от чужих мужей 4
Видео
«Похоже, пьет»: Ковальчук показала видео
00:27
«Похоже, пьет»: Ковальчук показала видео
Звёзды
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
04:47
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
Звёзды
Кончаловский рассказал о состоянии дочери Маши
00:43
Кончаловский рассказал о состоянии дочери Маши
Звёзды
Знаменитости, которые потолстели до неузнаваемости
10:10
Знаменитости, которые потолстели до неузнаваемости
Красота Звёзды
Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой
03:01
Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой
Красота Звёзды
Почему Микки Рурк страстно любит русских моделей
00:29
Почему Микки Рурк страстно любит русских моделей
Звёзды
Секретный список любовников принцессы Дианы
01:44
Секретный список любовников принцессы Дианы
Звёзды
Зачем хранить лук в пакете зимой на подоконнике
03:44
Зачем хранить лук в пакете зимой на подоконнике
Еда
Пэрис Хилтон поделилась пикантным снимком
01:00
Пэрис Хилтон поделилась пикантным снимком
Звёзды
Фразы, которые с потрохами выдают провинциалок
02:39
Фразы, которые с потрохами выдают провинциалок
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение