Яковлева раскрыла правду об избиении ее сына

Денис Шальных, сын знаменитой актрисы Елены Яковлевой, ранее в своих соцсетях рассказал, что его жестоко избили некие молодые люди на улице. Рассказ он сопроводил кадрами своего побитого лица.
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Ситуацию громко обсуждали в СМИ, но теперь выяснилось, что Денис просто пошутил, а синяки на самом деле остаются на его лице после процедур по сведению многочисленных татуировок.
"Оставьте ребенка в покое. Да, он нашалил очень сильно с собой, со своим лицом. Сейчас хочет от этого избавиться" — рассказала актриса Елена Яковлева.
Сам Денис пока не рассказывал о своей странной шутке.
Ранее "Рамблер" сообщал, как парень рассказал о своем "избиении".