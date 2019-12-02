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Егор Крид опубликовал фото со сломанным пальцем 

Журнал ОК! + ещё 1 2 часа назад
Егор Крид опубликовал фото со сломанным пальцем
Фото: Журнал ОК!
Егор Крид встревожил поклонников своей последней публикацией в инстаграме. Певец опубликовал фото, на котором показал перебинтованную травмированную руку.
«Съемки клипа Love Is прошли на ура. Сломал палец»,
— написал под снимком Крид. Фолловеры инстаграма певца пожелали ему скорейшего выздоравления: «Пусть скорее заживает», «Выздоравливай! Значит, клип, как всегда, огонь!», «Шлю тебе лучик здоровья! Поправляйся!».
@egorkreed
Некоторые подписчики оставили шутливые комментарии типа: «Крутые клипы требуют жертв, как и красота», «Love is… когда она тебе ломает палец». Поиронизировал над сломанным пальцем Крида и его коллега по шоу-бизнесу T-killah: «Как теперь в кс играть будешь!?» Отметим, что сегодня у Егора Крида выступление в Воронеже. Поклонники певца уже выразили волнение по поводу того, выйдет ли он на сцену и задали вопрос в комментариях:
«Даже со сломанным пальцем разорвешь Воронеж?», — на что артист ответил: «А то».
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Теги:
Звёзды , Крид
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