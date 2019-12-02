Егор Крид опубликовал фото со сломанным пальцем

Егор Крид встревожил поклонников своей последней публикацией в инстаграме. Певец опубликовал фото, на котором показал перебинтованную травмированную руку.

«Съемки клипа Love Is прошли на ура. Сломал палец»,

— написал под снимком Крид. Фолловеры инстаграма певца пожелали ему скорейшего выздоравления: «Пусть скорее заживает», «Выздоравливай! Значит, клип, как всегда, огонь!», «Шлю тебе лучик здоровья! Поправляйся!».

@egorkreed

Некоторые подписчики оставили шутливые комментарии типа: «Крутые клипы требуют жертв, как и красота», «Love is… когда она тебе ломает палец». Поиронизировал над сломанным пальцем Крида и его коллега по шоу-бизнесу T-killah: «Как теперь в кс играть будешь!?» Отметим, что сегодня у Егора Крида выступление в Воронеже. Поклонники певца уже выразили волнение по поводу того, выйдет ли он на сцену и задали вопрос в комментариях: