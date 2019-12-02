Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Любовь
Обычные продукты, которые вызывают галлюцинации
Обычные продукты, которые вызывают галлюцинации
Еда
Почему женщины спят с одеялом между ног
Почему женщины спят с одеялом между ног
Психология
Как пережить расставание и восстановиться
Как пережить расставание и восстановиться
Любовь

Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Меладзе сделал неожиданный подарок Брежневой
Фото: Teleprogramma.pro
Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой новый чемодан, с которым теперь она может спокойно путешествовать на гастроли. Об этом сама Вера Брежнева сказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
«У меня такой напряженный гастрольный график, что даже чемоданы уже не выдерживают. Чемодан сломался. Муж знал, какой мне нравится, и подарил его. Теперь могу путешествовать с новым чемоданом», — сказала она.
Журналисты также поинтересовались, как Вере Брежневой удается все время быть в хорошей форме.
«Это любовь к тому, что ты делаешь. Нельзя чем-то заниматься без страсти и без любви. Я сейчас полна энергии. Как правило, к концу года я всегда была очень уставшей, но в этом году все по-другому», — заметила Вера Брежнева.
Также она призналась, что заботится о своем здоровье с помощью витаминных капельниц. Еще один источник для вдохновения — занятия спортом. Звезда очень много времени, по собственному признанию, проводит в спортзале.
Видео дня. Разводы, которые обошлись звездам слишком дорого
Teleprogramma.pro: последние новости
«Чем больше детей, тем лучше»: Нарусова ждет рождения ребенка Собчак и Богомолова «Чем больше детей, тем лучше»: Нарусова ждет рождения ребенка Собчак и Богомолова «На пике моды»: Брежнева отметилась на вечеринке в джинсах-бойфрендах и жакете оверсайз «На пике моды»: Брежнева отметилась на вечеринке в джинсах-бойфрендах и жакете оверсайз Цекало публично вцепился в грудь своей жены Цекало публично вцепился в грудь своей жены
Женский форум 
Теги:
Звёзды , Константин Меладзе , Вера Брежнева , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Обычные продукты, которые вызывают галлюцинации
Обычные продукты, которые вызывают галлюцинации 1
Почему женщины спят с одеялом между ног
Почему женщины спят с одеялом между ног 52
Как пережить расставание и восстановиться
Как пережить расставание и восстановиться
Звезды, которые родили от чужих мужей
Звезды, которые родили от чужих мужей 4
Видео
«Похоже, пьет»: Ковальчук показала видео
00:27
«Похоже, пьет»: Ковальчук показала видео
Звёзды
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
04:47
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
Звёзды
Кончаловский рассказал о состоянии дочери Маши
00:43
Кончаловский рассказал о состоянии дочери Маши
Звёзды
Знаменитости, которые потолстели до неузнаваемости
10:10
Знаменитости, которые потолстели до неузнаваемости
Красота Звёзды
Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой
03:01
Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой
Красота Звёзды
Почему Микки Рурк страстно любит русских моделей
00:29
Почему Микки Рурк страстно любит русских моделей
Звёзды
Секретный список любовников принцессы Дианы
01:44
Секретный список любовников принцессы Дианы
Звёзды
Зачем хранить лук в пакете зимой на подоконнике
03:44
Зачем хранить лук в пакете зимой на подоконнике
Еда
Пэрис Хилтон поделилась пикантным снимком
01:00
Пэрис Хилтон поделилась пикантным снимком
Звёзды
Фразы, которые с потрохами выдают провинциалок
02:39
Фразы, которые с потрохами выдают провинциалок
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение