Нарусова ждет внука от Собчак и Богомолова

«Чем больше детей, тем лучше»: Нарусова ждет рождения ребенка Собчак и Богомолова

«Чем больше детей, тем лучше. Если ей хватит сил и здоровья, то почему бы и нет. Но, если честно, я хочу дожить до возраста, когда мой внук Платон станет взрослым. Сейчас я много времени провожу с ним, мы гуляем. А вот спортом практически не занимаюсь. К примеру, в бассейне не могу плавать», — сказала Людмила Нарусова.

Также мать Ксении Собчак высказалась о доме, который строит ее дочь.

«Это ее проект, я не вмешиваюсь. Вижу из окна, как дом растет. Когда построит, тогда и оценю. Знаю, что она очень строгий руководитель. За всем лично следит. Ксения несколько комнат в доме для меня выделит», — заявила женщина.

Кстати, по возможности Людмила Нарусова общается с Константином Богомоловым. Она ходит в театр на Малой Бронной, где он трудится художественным руководителем.