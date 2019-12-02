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«Чем больше детей, тем лучше»: Нарусова ждет рождения ребенка Собчак и Богомолова 

Teleprogramma.pro 35 минут назад
Нарусова ждет внука от Собчак и Богомолова
Фото: Teleprogramma.pro
Мать светской львицы Ксении Собчак Людмила Нарусова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что ждет рождения ребенка в семье своей дочери, которая несколько месяцев назад вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.
«Чем больше детей, тем лучше. Если ей хватит сил и здоровья, то почему бы и нет. Но, если честно, я хочу дожить до возраста, когда мой внук Платон станет взрослым. Сейчас я много времени провожу с ним, мы гуляем. А вот спортом практически не занимаюсь. К примеру, в бассейне не могу плавать», — сказала Людмила Нарусова.
Также мать Ксении Собчак высказалась о доме, который строит ее дочь.
«Это ее проект, я не вмешиваюсь. Вижу из окна, как дом растет. Когда построит, тогда и оценю. Знаю, что она очень строгий руководитель. За всем лично следит. Ксения несколько комнат в доме для меня выделит», — заявила женщина.
Кстати, по возможности Людмила Нарусова общается с Константином Богомоловым. Она ходит в театр на Малой Бронной, где он трудится художественным руководителем.
«Нечасто, но мы с Константином общаемся. Как правило, встречаемся на семейных праздниках», — заметила Людмила Нарусова.
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Теги:
Звёзды , Константин Богомолов , Людмила Нарусова , Ксения Собчак , НТВ
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