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Наследник Рокфеллеров выбрал себе в жены россиянку 

SM News 3 часа назад
Наследник Рокфеллеров выбрал себе в жены россиянку
Фото: SM News
Эту историю можно было бы назвать сказкой о Золушке, но Ольга Грищенко вовсе не похожа на бедную девушку и на момент встречи с Майклом могла сама позволить себе многое. Знакомство влюбленных состоялось в смартфоне, где им пришлось начать общение по рабочим вопросам, ведь Ольга является вице-президентом корпорации "Синергия". Этот пост девушка заняла, покинув руководящую должность в "Роснефти".
Со временем официальное общение плавно перешло в неформальное, а молодые люди почувствовали, что влюбились в друг друга. Но их реальная встреча затянулась, ведь оба оказались трудоголиками. После долгих разговоров о встрече было принято решение увидеться в небольшом отпуске в Греции, который прошел великолепно, и теперь Оля и Майкл планируют жить долго и счастливо!
SM News
Майкл признался, что в Ольге он увидел потрясающий баланс между женственностью и решительностью, который просто покорил его. А Ольга не скрывает, что при первой встрече у нее подкосились колени и закружилась голова при виде Майкла. Что же это, если не настоящая любовь?…
Оля — яркая и уверенная в себе девушка, лидер по натуре, и ее будущий муж спокойно отдал ей главенство в отношениях. Это покорило девушку еще больше, ведь она поняла, что именно с этим мужчиной она может быть самой собой. Майкл, кстати, совершенно не против сидеть с детьми, пока Оля будет заниматься карьерой.
Влюбленные пока не определились с тем, как пройдет их свадьба, но уже точно было решено, что жить они будут в Лондоне, куда Ольга переедет из Москвы. Переезд для Оли — важное мероприятие, так как у нее множество незаконченных проектов в России.
SM News
Вступать в семейный бизнес Рокфеллеров русская невеста отказывается, говорит, что это лишит ее независимости. Более того, после свадьбы Ольга планирует зарабатывать гораздо больше Майкла! Девушка даже не хотела брать фамилию будущего мужа, но жених настоял.
Рокфеллер уже подружился и с сыном Ольги, Данилой. Юноша учится в Нью-Йорке, и в его планы входит поступление в Колумбийский университет, в котором в свое время учился и сам Майкл. Будущий отчим Данилы с удивлением отметил, что даже их акцент похож.
Влюбленные планирует сыграть свадьбу будущей весной!
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Теги:
Звёзды , Роснефть
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