Батрутдинов назвал главную проблему всех россиянок

Батрутдинов ответил на вопрос о главной проблеме российских женщин

Гостем нового выпуска шоу «А поговорить?» Ирины Шихтман стал юморист Тимур Батрутдинов . Он рассказал об участии в проекте «План Б», где он и его бывшая девушка певица Ольга Бузова ищут вторую половинку. Кроме того, он ответил на вопрос Шихтман о главной проблеме российских женщин. Ролик опубликован на YouTube 2 декабря.

— Я бы не назвал это проблемой, но многие девушки меркантильны. И это может быть не явно и не сразу видно, но как только начинаются у меня общения с девушкой с намеком, на третий день она уже просит денег, чтобы я решил ее проблемы, закрыл долги. Я не жадничаю, но свою функцию в этом союзе я понимаю быстро,

— сообщил артист.

Самая большая сумма, о которой просили Батрутдинова, после короткого знакомства — 100 тысяч рублей.