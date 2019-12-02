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Батрутдинов ответил на вопрос о главной проблеме российских женщин 

Вечерняя Москва + ещё 4 2 часа назад
Батрутдинов назвал главную проблему всех россиянок
Фото: Вечерняя Москва
Гостем нового выпуска шоу «А поговорить?» Ирины Шихтман стал юморист Тимур Батрутдинов. Он рассказал об участии в проекте «План Б», где он и его бывшая девушка певица Ольга Бузова ищут вторую половинку. Кроме того, он ответил на вопрос Шихтман о главной проблеме российских женщин. Ролик опубликован на YouTube 2 декабря.
— Я бы не назвал это проблемой, но многие девушки меркантильны. И это может быть не явно и не сразу видно, но как только начинаются у меня общения с девушкой с намеком, на третий день она уже просит денег, чтобы я решил ее проблемы, закрыл долги. Я не жадничаю, но свою функцию в этом союзе я понимаю быстро,
— сообщил артист.
Самая большая сумма, о которой просили Батрутдинова, после короткого знакомства — 100 тысяч рублей.
— Я так чувствую, что после этого интервью посыпятся сообщения: «А мне соточку? А мне говорил, денег нет!» — пошутил комик.
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Теги:
Звёзды , Тимур Батрутдинов , Ольга Бузова
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