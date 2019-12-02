Мерзкие привычки звезд, от которых им пора избавиться

Отвратительно! Мерзкие привычки звёзд, от которых стоило бы избавиться

Эта подборка доказывает, что звезды — тоже люди, а идеал существует только на странице глянцевого журнала.

Джош Хатчерсон

Актёр Джош Хатчерсон — любитель похрустеть суставами. Эта привычка раздражает его коллег. А ещё Джош, задумавшись о чём-нибудь, надувает пузыри из слюней.

Дэвид Бекхэм

Красавчик Дэвид грызет ногти. Привычка не самая страшная, но изрядно портит внешний вид рук.

SM News

Правда делает это Бекхэм не часто, а лишь в минуты волнения и переживаний.

Камерон Диаз

Милашка Камерон считает, что дезодоранты ей не нужны! А вот друзья и коллеги актрисы утверждают обратное.

Адам Сэндлер

Комедийный актер без зазрения совести может на людях ковырять пальцем в носу. Говорит, что внутри него живёт «маленький ребёнок».

Джессика Симпсон

Джессика чистит зубы через день, потому что ей не нравятся зубы после чистки — они слишком скользкие. К слову, актриса всё-таки ухаживает за полостью рта: поласкает лосьоном и пользуется зубной нитью, а ещё время от времени вытирает зубы краем футболки.

Меган Фокс

У красотки Меган ужасная привычка — она редко смывает за собой унитаз, и не важно дома она или в гостях.

SM News

А еще девушка повсюду разбрасывает грязные вещи.

Роберт Паттинсон

Звезда саги о вампирах ненавидит мыть голову. Вот и раскрыт секрет его фирменных сальных прядей. В прочем, этот факт не влияет на количество его поклонниц.

Джонни Депп

Главный пират современной кинематографии не любит мыться.

SM News

Актёр в одном интервью рассказал, что на съемках «Пиратов карибского моря» пах так же, как и выглядел.

Холли Берри

Актриса кусает губы. С вредной привычкой актриса борется с детства и пока счет не в её пользу. Больше всего от этого действия страдают визажисты — на маскировку искусанных губ уходит уйма времени.

Майли Сайрус

Всё смешалось в доме Майли.

SM News

Девушка не любит заниматься уборкой, об услугах клининговых компаний, видимо, тоже не слышала.

Мэттью МакКонахи

Актёру нравится запах его тела — использование дезодорантов и туалетной воды он считает лишним. Бедные партнерши Мэттью.

Брэд Питт

Голливудская звезда частенько ковыряется в носу и ушах. Эх, нет в мире совершенства.

Кира Найтли

Кира — обладательница красивого сильного голоса. И этим голосом она всегда говорит то, что думает. Крепко выругаться — та самая, неприличная привычка звезды.