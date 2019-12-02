Ведущая «Дома-2» выходит замуж за участника проекта

Участник телепроекта Мондезир Свет-Амур сделал предложение Юлии Ефременко во время концерта Ольги Бузовой.

32-летняя ведущая "Дома-2" на своей странице в инстаграм опубликовала фотографию со своим возлюбленным и подписала следующими словами: "Она сказала …Да 💍❤️". Стало понятно, что молодой человек сделал девушке предложение руки и сердца.

@efremenkovvva

Как выяснилось, Мондезир сделал предложение Юлии на сцене в Люберцах во время концерта еще одной ведущей телепроекта Ольги Бузовой. Парень пригласил Ефременко на сцену и, после подсказки Ольги, встал на калено. Юлия, со слезами на глазах, ответила "Да".

Кроме поста Юлия опубликовала истории с концерта коллеги. На них, кроме выступления ведущей, она запечатлела момент, когда после согласия на предложения, пара танцевала под песню Бузовой "Я еще верю".

Мондезир и Юлия вместе 9 месяцев. Они познакомились на проекте, когда Юлия была еще в роли участника. Сейчас девушка покоряет шоу-бизнес, а ее молодой человек только успевает выяснять отношения с участниками телестройки.

Напомним, что в феврале нынешнего года бывший участник проекта и молодой человек Юлии, сделал ей предложение, но после, пара рассталась.