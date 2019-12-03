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Старший сын Булановой переехал от матери в квартиру бабушки 

Teleprogramma.pro + ещё 3 3 часа назад
Старший сын Булановой переехал от матери
Фото: Globallookpress.com
Певица Татьяна Буланова после концерта «Эххх, разгуляй!» в столичном «Мегаспорте» рассказала, что не так давно от нее съехал 26-летний сын Александр Тагрин. Сейчас он живет в отдельной квартире со своей девушкой. Жилье ему досталось по наследству от матери Татьяны Булановой. А вот младший сын Никита от брака с футболистом Владиславом Радимовым живет с мамой. Ему сейчас 12 лет. Он учится. С будущей профессией молодой человек пока не определился.
Как сказала яркая исполнительница, с Радимовым она практически не общается. Не так давно она по телефону поздравила его с днем рождения. Больше они связь никак не поддерживают.
В то же время еще совсем недавно Владислав Радимов жил с ней под одной крышей. Певица отмечала, что не готовит бывшему мужу, но в то же время именно ей приходилось мыть за ним тарелки. Как говорила Буланова, она терпеть не может грязную посуду в раковине.
Ранее исполнительница говорила, что сейчас в ее жизни есть любимый человек. Она влюблена и счастлива. Правда, кто он такой она наотрез рассказывать отказалась. Звезда отмечала, что счастье любит тишину, сообщает портал Dni.ru.
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Теги:
Звёзды , Татьяна Буланова , Владислав Радимов , Дни.Ру
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