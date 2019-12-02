Актер отказался признавать «ребенка» от танцовщицы

«Просто неровня»: актер Иван Николаев отказался признавать «ребенка» от танцовщицы

Иван Николаев снялся в десятках фильмах и сериалов. Он всегда пользовался вниманием женщин. Актер даже знаком с Милой Йовович . О любовных похождениях привлекательного молодого человека говорили долго, но уже пять лет он встречается с девушкой модельной внешности, владелицей сети ателье, Алисой Телли. Они собираются пожениться в конце декабря. Однако недавно объявилась девушка по имени Ольга Ижуткина, которая утверждает, что ждет ребенка от артиста.

В студии «На самом деле» Иван решил доказать верность своей невесте. Он прошел проверку на детекторе лжи. Парень заверил, что у него не было интрижки с Ольгой. По словам звезды, уже два месяца знакомая не дает ему спокойно жить, требует, чтобы он признал ее будущего ребенка. Николаев подчеркнул, что пришел на передачу не ради пиара, а чтобы отстоять свое достоинство. Он отметил, что познакомился с Ольгой в караоке. «Мы просто пообщались в компании», — заверил артист.

кадр из передачи "На самом деле"

Иван Николаев изменил невесте

Сама Ижуткина пришла на ток-шоу. Она заявила, что через четыре месяца родит актеру сына.

«Мы остались вдвоем, потом поехали к нему»,

— стала рассказывать героиня. Она не стала скрывать, что ее роман с Иваном был коротким, длинной в одну ночь. Эти слова рассмешили звезду, но детектор лжи показал, что Ольга говорит правду.

«Скорее всего он думает, что я ему просто не ровня»,

— подметила танцовщица.

«У меня потрясающий круг общения. И естественно Оля, будучи танцовщицей, что я узнал только сейчас, мне действительно абсолютно не подходит по восприятию жизни»,

— пояснил Николаев.

кадр из передачи "На самом деле"

Ольга настаивала на том, что беременна

После этого эксперты поинтересовались у Ижуткиной, почему она отказалась от простой процедуры установления отцовства. Девушка заверила, что боится навредить будущему малышу. Данный ответ вызвал недоумение, так как все беременные сдают кровь на анализы и это безопасно. Также экспертов насторожил тот факт, что Ольга не смогла назвать срок беременности в неделях. Сабина Пантус смогла вывести героиню на чистую воду. Оказалось, она не беременна. Девушка просто хотела за счет актера обеспечить себя.