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Кудрявцева и Лазарев уединились в квартире друга 

Teleprogramma.pro + ещё 3 56 минут назад
Кудрявцева и Лазарев уединились в квартире друга
Фото: Teleprogramma.pro
Лера Кудрявцева уже шесть лет счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. В прошлом году она родила ему дочку Марию. Теперь телеведущая стремится все свободное время уделять семье. Так, на выходных они все вместе плескались в бассейне, отдыхая от трудовых будней. Также блондинка регулярно водит наследницу на развивающие занятия. Но похоже, что ей не хватает светских тусовок и общества бывшего бойфренда.
Накануне Кудрявцева встретилась с Сергеем Лазаревым. Они провели вечер в уединенной обстановке. После расставания телеведущая и певец остались друзьями. Не так давно бывший солист группы Smash! даже принял участие в ее передаче «Секрет на миллион» и признался, что у него подрастает не только сын Никита, но и дочка Анна. Это стало настоящей сенсацией и принесло передаче высокие рейтинги.
Лера и Сергей также часто вместе ведут светские мероприятия и премии. Сейчас они активно готовятся к «Песне года», которая состоится 7 декабря в московской «ВТБ-Арене».
Друзья устроили репетицию мероприятия в квартире у своего друга режиссера Александра Ревзина. Сначала без опоздания на место приехал Лазарев. Он встретил свою бывшую возлюбленную и с порога одарил комплиментами. Все происходящее они показали Instagram stories.
«Красавица, боже мой!» — не стал сдерживать восторга артист, разглядывая телеведущую в розовом костюме. После этого они обнялись и поцеловались.
«Ну что, читка «Песни года». Шли годы — они не менялись, а только хорошели. Наша банда в сборе», — стал шутить Сергей, находящийся в хорошем настроении. «Лазаревич уже себя снимает по‑всякому. Уже целовались с Вячеславовичем (отчество Сергея, — прим. ред.) сегодня», — стала комментировать уже свое видео Лера.
До поздней ночи они репетировали, шутили и просто общались.
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Теги:
Звёзды , Сергей Лазарев , Игорь Макаров , Лера Кудрявцева
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