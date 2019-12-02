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Три пера и рыбий хвостик: 7 российских звёзд с плохими волосами и их уловки, чтобы скрыть это 

SM News 16 минут назад
7 звезд, скрывающих проблемы с волосами
Фото: SM News
У знаменитых и успешных женщин, как говорится, все карты на руках, чтобы поддерживать образ ухоженных красоток с близкой к идеалу внешностью. Но оказалось, что даже вооружившись всеми хитростями и уловками современной бьюти-индустрии, не так легко скрыть плохие от природы волосы. Исправить этот изъян на сто процентов невозможно с помощью пластики или эстетической медицины, поэтому звёздам остаётся только находить свой стиль в прическе, чаще всего прибегая к услугам квалифицированных парикмахеров, которые знают, как визуально превратить три волосинки и пышную шевелюру. Посмотрим, как у них это получается.

Анастасия Волочкова

У бывшей примы-балерины Большого театра ситуация с растительностью на голове не завидная. Анастасия — обладательница тонких и редких волос, из-за чего ей приходится зализывать их, собирать в небольшой хвост на затылке либо пользоваться шиньонами.
SM News
Нередко попытки скрыть недостаток оборачиваются акцентированием внимания на нем, это и происходит с Волочковой.

Ксения Собчак

Собчак никогда не могла похвастаться роскошной шевелюрой. Но широкая публика, возможно, так и не узнала бы об этом, если бы Ксения не позволяла себе периодически появляться на публике с неуложенными волосами.
SM News
При полном параде же прическа Ксении внешне не выдаёт никакого недостатка густоты и объема.

Кристина Орбакайте

Кристина не претендует на звание красотки с шикарными волосами.
SM News
Она довольствуется тем, что есть, иногда, правда, подкрепляя накладные шиньоны.

Эвелина Хромченко

Эвелина приняла самое мудрое решение в ситуации с жидкими волосами.
SM News
Она делает стрижку покороче, а укладку пообъемней. Смотрится стильно и не выдаёт недостатка.

Рената Литвинова

То, как российская икона стиля Рената обходит проблему с редкими волосами подойдёт, вероятно, не каждой женщине.
SM News
Дело в том, что прическа Литвиновой в декадентском ретро-стиле хоть и смотрится на ней великолепно, но является слишком экстравагантным вариантом для прозаичных будней среднестатистической представительницы прекрасного пола нашей страны.

Мария Захарова

У актрисы вьющиеся волосы, а это хоть и слабое, но все же утешение в случае, когда их совсем немного.
SM News
Возможно, именно поэтому Марию редко можно увидеть с гладкой прической.

Валерия

Звезда отечественной эстрады, судя по всему, смирилась с недостаточной густотой волос и не стремится это как-то скрыть. Валерия не пользуется никакими средствами для объема и крайне редко — накладными шиньонами.
SM News
Выбирая в случае Валерии из двух зол, прическа выглядит выигрышнее, когда волосы собраны в хвост.
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Теги:
Звёзды , Кристина Орбакайте , Мария Захарова , Ксения Собчак , Анастасия Волочкова , Рената Литвинова , Эвелина Хромченко
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