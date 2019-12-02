Я тебя съем: звезды, которые назвали своих детей в честь еды

Читая сказку Чиполлино, где каждый из героев носит имя овоща, и в голову не приходит, что в реальной жизни кого-то могут звать также. Сыр, Морковка или Оливка… Нет, это не ингредиенты салата, а имена реальных детей, рожденных у знаменитостей! Не верите? Смотрите сами!

Кортни Кокс

Звезда культового сериала "Друзья" — мама прекрасной девочки, которую зовут Коко (шоколадка).

SM News

Родители долго думали, как назвать долгожданного ребенка и в итоге сошлись именно на этом имени, ведь во-первых, это аббревиатура имени матери (Кортни Кокс), а во-вторых, сладкое угощение, которое любят все дети.

Дрю Бэрримор

Дочку этой актрисы назвали в честь… оливки! Девочку зовут Олив, а в своих многочисленных интервью ее мама признавалась, что когда узнала, что беременна, плод был размером с оливку, это сравнение вдохновило будущую мать именно на такой выбор имени.

Гвинет Пэлтроу

Дочь Гвинет — Эпл или Яблоко. По словам актрисы, имя придумал отец девочки, а она лишь его поддержала.

SM News

Ведь яблоко — это библейский фрукт, кроме того, очень красивый и сладкий.

Джейми Оливер

Самый известный повар современности не мог не дать дочери имя из мира кулинарии. Его крошку зовут Поппи Ханни, что в переводе на русский звучит как мак и мед.

SM News

Надо сказать, что оба этих имени не такие уж и редкие, несмотря на свое "продуктовое" происхождение.