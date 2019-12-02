Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
8 продуктов, которые люди едят из-за моды
8 продуктов, которые люди едят из-за моды
Еда
Что делать, если все время мерзнут ноги
Что делать, если все время мерзнут ноги
Здоровье
5 золотых правил истинной леди
5 золотых правил истинной леди
Психология
Психолог советует не украшать елку до 31 декабря
Психолог советует не украшать елку до 31 декабря
Дом и сад

Я тебя съем: звезды, которые назвали своих детей в честь еды 

SM News 36 минут назад
Звезды, которые назвали своих детей в честь еды
Фото: SM News
Читая сказку Чиполлино, где каждый из героев носит имя овоща, и в голову не приходит, что в реальной жизни кого-то могут звать также. Сыр, Морковка или Оливка… Нет, это не ингредиенты салата, а имена реальных детей, рожденных у знаменитостей! Не верите? Смотрите сами!

Кортни Кокс

Звезда культового сериала "Друзья" — мама прекрасной девочки, которую зовут Коко (шоколадка).
SM News
Родители долго думали, как назвать долгожданного ребенка и в итоге сошлись именно на этом имени, ведь во-первых, это аббревиатура имени матери (Кортни Кокс), а во-вторых, сладкое угощение, которое любят все дети.

Дрю Бэрримор

Дочку этой актрисы назвали в честь… оливки! Девочку зовут Олив, а в своих многочисленных интервью ее мама признавалась, что когда узнала, что беременна, плод был размером с оливку, это сравнение вдохновило будущую мать именно на такой выбор имени.

Гвинет Пэлтроу

Дочь Гвинет — Эпл или Яблоко. По словам актрисы, имя придумал отец девочки, а она лишь его поддержала.
SM News
Ведь яблоко — это библейский фрукт, кроме того, очень красивый и сладкий.

Джейми Оливер

Самый известный повар современности не мог не дать дочери имя из мира кулинарии. Его крошку зовут Поппи Ханни, что в переводе на русский звучит как мак и мед.
SM News
Надо сказать, что оба этих имени не такие уж и редкие, несмотря на свое "продуктовое" происхождение.
Видео дня. Разводы, которые обошлись звездам слишком дорого
SM News: последние новости
Звезды 90-х, которые пропали с Российской эстрады Звезды 90-х, которые пропали с Российской эстрады Три пера и рыбий хвостик: 7 российских звёзд с плохими волосами и их уловки, чтобы скрыть это Три пера и рыбий хвостик: 7 российских звёзд с плохими волосами и их уловки, чтобы скрыть это Наследник Рокфеллеров выбрал себе в жены россиянку Наследник Рокфеллеров выбрал себе в жены россиянку
Женский форум 
Теги:
Звёзды , Гвинет Пэлтроу , Дрю Бэрримор , Кортни Кокс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что делать, если все время мерзнут ноги
Что делать, если все время мерзнут ноги
5 золотых правил истинной леди
5 золотых правил истинной леди
Психолог советует не украшать елку до 31 декабря
Психолог советует не украшать елку до 31 декабря 4
Как избавиться от черных точек
Как избавиться от черных точек
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Видео
«Похоже, пьет»: Ковальчук показала видео
00:27
«Похоже, пьет»: Ковальчук показала видео
Звёзды
Звезды 1990-х, которые пропали со сцены
03:13
Звезды 1990-х, которые пропали со сцены
Звёзды
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
04:47
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
Звёзды
Кончаловский рассказал о состоянии дочери Маши
00:43
Кончаловский рассказал о состоянии дочери Маши
Звёзды
Что делать, если все время мерзнут ноги
01:59
Что делать, если все время мерзнут ноги
Здоровье
Татьяну Веденееву не интересуют альфонсы
02:57
Татьяну Веденееву не интересуют альфонсы
Звёзды
«Губы дьявола»: чем грозит процедура
01:18
«Губы дьявола»: чем грозит процедура
Красота
Ошибки, которые часто делают домохозяйки
03:23
Ошибки, которые часто делают домохозяйки
Дом и сад
Подруги-шведки превратились в близняшек-Барби
05:57
Подруги-шведки превратились в близняшек-Барби
Красота
Знаменитости, которые потолстели до неузнаваемости
10:10
Знаменитости, которые потолстели до неузнаваемости
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение