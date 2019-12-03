Дочь Джоли и Питта официально взяла мужское имя

13-летняя дочь-трансгендер Анджелины Джоли и Бреда Питта официально сменила имя на мужское

По документам имя Шайло осталось в прошлом.

Шайло с трех лет перестала носить вещи для девочек, ассоциируя себя с мальчиком. Родители, которые тогда еще были в браке, не стали препятствовать выбору ребенка и поддержали ее. СМИ сообщали, что Шайло уже два года принимает гормональные препараты, готовясь в будущем к смене пола. Инсайдеры сообщают, что она находится под наблюдением в частной клинике в Санта-Монике. Операцию ей смогут провести только после того, как она станет совершеннолетней.

На днях девушка с разрешения родителей пошла еще дальше: Шайло по документам теперь зовут Джоном, сообщает издание New Idea.

«Шайло чувствует себя одним из братьев в семье, — рассказывала о маленькой Шайло Анджелина Джоли в интервью Vanity Fair. — Она хочет одеваться, как мальчик, и носить стрижку, как у мальчика».

После того, как Шайло попросила называть себя Питером (сначала она остановилась на этом имени) Джоли заявила, что не будет ломать психику ребенку и заставлять его быть тем, кем он не хочет.

Напомним, что у Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: трое родных — Шайло, Вивьен и Нокс и трое приемных — Захара, Пакс и Мэддокс.