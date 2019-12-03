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13-летняя дочь-трансгендер Анджелины Джоли и Бреда Питта официально сменила имя на мужское 

Passion.ru + ещё 6 4 часа назад
Дочь Джоли и Питта официально взяла мужское имя
Фото: Passion.ru
По документам имя Шайло осталось в прошлом.
Старшая родная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло с разрешения матери сменила имя на мужское. Теперь девочку зовут Джон.
Шайло с трех лет перестала носить вещи для девочек, ассоциируя себя с мальчиком. Родители, которые тогда еще были в браке, не стали препятствовать выбору ребенка и поддержали ее. СМИ сообщали, что Шайло уже два года принимает гормональные препараты, готовясь в будущем к смене пола. Инсайдеры сообщают, что она находится под наблюдением в частной клинике в Санта-Монике. Операцию ей смогут провести только после того, как она станет совершеннолетней.
На днях девушка с разрешения родителей пошла еще дальше: Шайло по документам теперь зовут Джоном, сообщает издание New Idea.
«Шайло чувствует себя одним из братьев в семье, — рассказывала о маленькой Шайло Анджелина Джоли в интервью Vanity Fair. — Она хочет одеваться, как мальчик, и носить стрижку, как у мальчика».
После того, как Шайло попросила называть себя Питером (сначала она остановилась на этом имени) Джоли заявила, что не будет ломать психику ребенку и заставлять его быть тем, кем он не хочет.
Напомним, что у Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: трое родных — Шайло, Вивьен и Нокс и трое приемных — Захара, Пакс и Мэддокс.
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Теги:
Звёзды , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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