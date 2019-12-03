Фанаты не оценили горячее фото экс-звезды SEREBRO

Полина Фаворская решила эпатировать фанатов фотографией в подъезде.

28-летняя экс-участница группы SEREBRO Полина Фаворская удивила поклонников опубликованным в Instagram снимком. На нем девушка стоит в прозрачной черной водолазке и клетчатом топе на замке, запрокинув голову и полуоткрыв рот. Декольтированный наряд сексуально оголил грудь певицы. Поза у Полины получилось манящей и пикантной. «Изюминки» фото добавила мужская рука, зацепившая бегунок на молнии топа.

«Подъездная романтика»,

— подписала пост Фаворская.

@favlav

После такого комментария сцена на снимке стала еще «горячее». Часть подписчиков восхитились смелостью Полины. «Вау», «Огонь», «Уфф, горячо», — отреагировали фанаты на откровенность.

Однако большинство все же не поняли, зачем было делать столь пикантное фото в подъезде, как и то, с какой целью его надо было публиковать.

«На порно похоже!», «Это видео?», «Что за разврат?», — осудили подписчики чересчур раскрепостившуюся Фаворскую, обвинив ее в вульгарности.

Некогда преданные поклонники даже посочувствовали звезде.

«Полинка, что с тобой стало?», — посетовали фанаты.