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Фанаты не оценили горячее фото экс-звезды SEREBRO 

Киноафиша 1 час назад
Полина Фаворская решила эпатировать фанатов фотографией в подъезде.
28-летняя экс-участница группы SEREBRO Полина Фаворская удивила поклонников опубликованным в Instagram снимком. На нем девушка стоит в прозрачной черной водолазке и клетчатом топе на замке, запрокинув голову и полуоткрыв рот. Декольтированный наряд сексуально оголил грудь певицы. Поза у Полины получилось манящей и пикантной. «Изюминки» фото добавила мужская рука, зацепившая бегунок на молнии топа.
«Подъездная романтика»,
— подписала пост Фаворская.
@favlav
После такого комментария сцена на снимке стала еще «горячее». Часть подписчиков восхитились смелостью Полины. «Вау», «Огонь», «Уфф, горячо», — отреагировали фанаты на откровенность.
Однако большинство все же не поняли, зачем было делать столь пикантное фото в подъезде, как и то, с какой целью его надо было публиковать.
«На порно похоже!», «Это видео?», «Что за разврат?», — осудили подписчики чересчур раскрепостившуюся Фаворскую, обвинив ее в вульгарности.
Некогда преданные поклонники даже посочувствовали звезде.
«Полинка, что с тобой стало?», — посетовали фанаты.
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Теги:
Звёзды , Видео , Полина Фаворская
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