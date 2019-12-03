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Психология

Лена Миро назвала Ксению Бородину терпилой, которая готова наступить на собственное «я» ради мужчин 

express-novosti.ru + ещё 1 1 час назад
Миро назвала Бородину терпилой
Фото: Express-novosti.ru
На днях ИА «Экспресс-Новости» стало известно об интервью экс-возлюбленного Ксении Бородиной Михаила Терехина. Мужчина без прикрас описал былые отношения с телеведущей, откровенно рассказав обо всех перипетиях в их жизни. По его мнению, расставание было неизбежным, и он не о чем сейчас не жалеет. Терехин признался, что под финал романа с Бородиной в их паре уже не было взаимного притяжения. При этом он не отрицает, что у женщины — очень непростой характер, но, даже несмотря на это, он умело ей пользовался.
Михаил уверен, что Ксения его безумно любила, он же так и не смог ответить ей взаимностью. Позже он просто сел и свесил ножки, не желая ничего делать для возлюбленной. Сама же Бородина после расставания с Терехиным комментировать что-либо отказалась.
Сейчас она наслаждается семейной жизнью с Курбаном Омаровым, регулярно делясь с подписчиками своей счастливой жизнью.
Михаил считает, что Ксении нравятся горячие парни, именно в этом он видит причину такого выбора женщины. Дагестанец Омар полностью ее устраивает.
Успела отреагировать на откровения бывшего участника телепроекта «Дом-2» и скандально известный блогер Лена Миро. Женщина решила не выбирать выражения и рассказала, что она думает по поводу личной жизни Бородиной.
Свою публикацию в «Живом Журнале» она назвала «Жалкая любовь терпилы», имея в виду именно Ксению. Обоснование сказанным словам она дает дальше. Миро уверена, что Бородина принадлежит к тому типу женщин, к которым мужчина может смело проявлять свое неуважение.
При этом такая дама спокойно утрется, немного поистерит и пойдет дальше публиковать счастливые семейные фотографии.
Подтверждением этого являются отношения Терехина с Бородиной. Блогер подробно описала, как выглядят они сейчас со стороны. По ее мнению, мужчина жил в ее квартире, пользовался ее финансами, полностью живя на содержании у звезды, а она спокойно это все терпела.
Сейчас же, по видению Миро, Бородина снова терпит, но уже своего нового избранника. И тот, и другой безработные, сидящие на шеи у женщины мужчины. Лена не сомневается, что Бородина любит своих мужчин истеричной, ревнивой, пропитанной страхом любовью бабы, которая в глубине души считает себя никчемной и неуверенной в себе.
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Теги:
Звёзды , Курбан Омаров , Михаил Терехин , Ксения Бородина , Лена Миро
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