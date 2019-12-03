Миро назвала Бородину терпилой

Лена Миро назвала Ксению Бородину терпилой, которая готова наступить на собственное «я» ради мужчин

На днях ИА «Экспресс-Новости» стало известно об интервью экс-возлюбленного Ксении Бородиной Михаила Терехина . Мужчина без прикрас описал былые отношения с телеведущей, откровенно рассказав обо всех перипетиях в их жизни. По его мнению, расставание было неизбежным, и он не о чем сейчас не жалеет. Терехин признался, что под финал романа с Бородиной в их паре уже не было взаимного притяжения. При этом он не отрицает, что у женщины — очень непростой характер, но, даже несмотря на это, он умело ей пользовался.

Михаил уверен, что Ксения его безумно любила, он же так и не смог ответить ей взаимностью. Позже он просто сел и свесил ножки, не желая ничего делать для возлюбленной. Сама же Бородина после расставания с Терехиным комментировать что-либо отказалась.

Сейчас она наслаждается семейной жизнью с Курбаном Омаровым, регулярно делясь с подписчиками своей счастливой жизнью.

Михаил считает, что Ксении нравятся горячие парни, именно в этом он видит причину такого выбора женщины. Дагестанец Омар полностью ее устраивает.

Успела отреагировать на откровения бывшего участника телепроекта «Дом-2» и скандально известный блогер Лена Миро . Женщина решила не выбирать выражения и рассказала, что она думает по поводу личной жизни Бородиной.

Свою публикацию в «Живом Журнале» она назвала «Жалкая любовь терпилы», имея в виду именно Ксению. Обоснование сказанным словам она дает дальше. Миро уверена, что Бородина принадлежит к тому типу женщин, к которым мужчина может смело проявлять свое неуважение.

При этом такая дама спокойно утрется, немного поистерит и пойдет дальше публиковать счастливые семейные фотографии.

Подтверждением этого являются отношения Терехина с Бородиной. Блогер подробно описала, как выглядят они сейчас со стороны. По ее мнению, мужчина жил в ее квартире, пользовался ее финансами, полностью живя на содержании у звезды, а она спокойно это все терпела.

Сейчас же, по видению Миро, Бородина снова терпит, но уже своего нового избранника. И тот, и другой безработные, сидящие на шеи у женщины мужчины. Лена не сомневается, что Бородина любит своих мужчин истеричной, ревнивой, пропитанной страхом любовью бабы, которая в глубине души считает себя никчемной и неуверенной в себе.