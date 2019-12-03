Рыбин высказался о состоянии Заворотнюк

Накануне прошел концерт "Эх, разгуляй!", организованный радио "Шансон". Среди участников были известные артисты Виктор Рыбин Наталья Сенчукова , которые борются с базально-клеточной формой рака кожи. В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" они рассказали, как проходили лечение. Виктор Рыбмн отметил, что они не скрывали свою болезнь и не пытались на ней "пиариться". Артист считает, что выйти в состояние ремиссии им помогли общие усилия, хорошие врачи и молитва. Он вспомнил, как незадолго до венчания, они оказались в храме на общей молитве:

"И люди, мне кажется, нас просто отмолили. Столько теплого всего было, такая невероятная поддержка! Ну и врачи, конечно, сделали свое дело — сегодня у нас болезнь в состоянии ремиссии", — передает слова артиста издание "Дни.ру".

Семья Заворотнюк продолжает скрывать диагноз актрисы и не комментирует ее состояние. Виктор Рыбин предположил, что ее лучай гораздо более сложный и тяжелый и призвал всех помолиться за Анастасию. По его мнению, родные имеют право скрывать любую информацию, которой не хочется делиться.