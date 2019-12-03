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Рыбин высказался о состоянии Заворотнюк 

Рамблер 2 часа назад
Рыбин высказался о состоянии Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Накануне прошел концерт "Эх, разгуляй!", организованный радио "Шансон". Среди участников были известные артисты Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, которые борются с базально-клеточной формой рака кожи. В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" они рассказали, как проходили лечение. Виктор Рыбмн отметил, что они не скрывали свою болезнь и не пытались на ней "пиариться". Артист считает, что выйти в состояние ремиссии им помогли общие усилия, хорошие врачи и молитва. Он вспомнил, как незадолго до венчания, они оказались в храме на общей молитве:
"И люди, мне кажется, нас просто отмолили. Столько теплого всего было, такая невероятная поддержка! Ну и врачи, конечно, сделали свое дело — сегодня у нас болезнь в состоянии ремиссии", — передает слова артиста издание "Дни.ру".
Семья Заворотнюк продолжает скрывать диагноз актрисы и не комментирует ее состояние. Виктор Рыбин предположил, что ее лучай гораздо более сложный и тяжелый и призвал всех помолиться за Анастасию. По его мнению, родные имеют право скрывать любую информацию, которой не хочется делиться.
Ранее "Рамблер" писал, что дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери.
Видео дня. Разводы, которые обошлись звездам слишком дорого
Женский форум2 
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Звёзды , Виктор Рыбин , Наталья Сенчукова
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