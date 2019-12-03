Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Что разрешено женщинам, но запрещено мужчинам
Что разрешено женщинам, но запрещено мужчинам
Психология
Ему нужно одно: как распознать секс без любви
Ему нужно одно: как распознать секс без любви
Любовь
Как сжечь жир на животе перед Новым годом
Как сжечь жир на животе перед Новым годом
Здоровье
8 продуктов, которые люди едят из-за моды
8 продуктов, которые люди едят из-за моды
Еда

«Я счастлива!»: муза Петросяна впервые ответила сплетникам 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
30-летняя возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые решилась открыто ответить сплетникам, которые активно обсуждают ее частную жизнь. В своем личном блоге она дерзко заявила, что ее не волнуют те, кто о ней что-то говорят.
На днях девушка получила сообщение в Instagram. Написавший спрашивал, как она относится к многочисленным сплетням о себе, и зачем живет напоказ. Татьяна призналась, что такие вопросы задают ей очень часто, поэтому она раз и навсегда положит этому конец.
«Я к этому никак не отношусь! Обсуждения, сплетни рождаются от безделья, а у меня нет времени (и желания!) на то, чтобы интересоваться этим. Я живу полной жизнью и счастлива! Так какое мне дело до людей, которым в радость обсудить меня? Никакого! Разве что пожалеть стоит! Хотя нет! Не стоит!», — написала она.
Помощница комика заявила, что не нужно судить о ее жизни по «красивым картинкам» в Instagram. Они составляют не больше 5% от ее жизни.
«Поэтому про «жизнь напоказ» — явное преувеличение», — сказала Брухунова.
Напомним, недавно журналисты посчитали, сколько тратит Татьяна в день. Сумма получилась внушительная, далеко не каждый россиянин зарабатывает столько за несколько месяцев — 130 тыс. рублей. Муза известного комика не раз подчеркивала, что носит только брендовые вещи, а питается исключительно в дорогих ресторанах Москвы. Один обед равнодушной к сплетням девушки обходится ей в 5-6 тыс. рублей.
Teleprogramma.pro: последние новости
После развода родителей вторая дочь Джоли и Питта тоже становится мальчиком После развода родителей вторая дочь Джоли и Питта тоже становится мальчиком «Честно скажу, влюбился быстро»: Рокфеллер женится на россиянке «Честно скажу, влюбился быстро»: Рокфеллер женится на россиянке «Кадони в обманок упадет»: Ольга Орлова разделась догола на Сейшелах «Кадони в обманок упадет»: Ольга Орлова разделась догола на Сейшелах
Женский форум 
Теги:
Звёзды , Видео , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что разрешено женщинам, но запрещено мужчинам
Что разрешено женщинам, но запрещено мужчинам
Ему нужно одно: как распознать секс без любви
Ему нужно одно: как распознать секс без любви 1
Как сжечь жир на животе перед Новым годом
Как сжечь жир на животе перед Новым годом 1
8 продуктов, которые люди едят из-за моды
8 продуктов, которые люди едят из-за моды 3
Что делать, если все время мерзнут ноги
Что делать, если все время мерзнут ноги
Видео
«Похоже, пьет»: Ковальчук показала видео
00:27
«Похоже, пьет»: Ковальчук показала видео
Звёзды
Звезды 1990-х, которые пропали со сцены
03:13
Звезды 1990-х, которые пропали со сцены
Звёзды
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
04:47
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
Звёзды
Киркоров не пожалел миллиона на дочь
00:46
Киркоров не пожалел миллиона на дочь
Дети Звёзды
Как избавиться от темных пятен в области подмышек
02:14
Как избавиться от темных пятен в области подмышек
Красота Здоровье
67-летний Рурк закрутил роман с юной россиянкой
02:49
67-летний Рурк закрутил роман с юной россиянкой
Любовь Звёзды
Кончаловский рассказал о состоянии дочери Маши
00:43
Кончаловский рассказал о состоянии дочери Маши
Звёзды
Что делать, если все время мерзнут ноги
01:59
Что делать, если все время мерзнут ноги
Здоровье
Татьяну Веденееву не интересуют альфонсы
02:57
Татьяну Веденееву не интересуют альфонсы
Звёзды
«Губы дьявола»: чем грозит процедура
01:18
«Губы дьявола»: чем грозит процедура
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение