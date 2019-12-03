«Я счастлива!»: муза Петросяна впервые ответила сплетникам

30-летняя возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые решилась открыто ответить сплетникам, которые активно обсуждают ее частную жизнь. В своем личном блоге она дерзко заявила, что ее не волнуют те, кто о ней что-то говорят.

На днях девушка получила сообщение в Instagram. Написавший спрашивал, как она относится к многочисленным сплетням о себе, и зачем живет напоказ. Татьяна призналась, что такие вопросы задают ей очень часто, поэтому она раз и навсегда положит этому конец.

«Я к этому никак не отношусь! Обсуждения, сплетни рождаются от безделья, а у меня нет времени (и желания!) на то, чтобы интересоваться этим. Я живу полной жизнью и счастлива! Так какое мне дело до людей, которым в радость обсудить меня? Никакого! Разве что пожалеть стоит! Хотя нет! Не стоит!», — написала она.

Помощница комика заявила, что не нужно судить о ее жизни по «красивым картинкам» в Instagram. Они составляют не больше 5% от ее жизни.

«Поэтому про «жизнь напоказ» — явное преувеличение», — сказала Брухунова.

Напомним, недавно журналисты посчитали, сколько тратит Татьяна в день. Сумма получилась внушительная, далеко не каждый россиянин зарабатывает столько за несколько месяцев — 130 тыс. рублей. Муза известного комика не раз подчеркивала, что носит только брендовые вещи, а питается исключительно в дорогих ресторанах Москвы. Один обед равнодушной к сплетням девушки обходится ей в 5-6 тыс. рублей.