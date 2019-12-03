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Тарасов опроверг слухи об избиении Бузовой 

WomanHit.ru + ещё 2 29 минут назад
Тарасов опроверг слухи об избиении Бузовой
Фото: WomanHit.ru
Футболист хочет получить компенсацию за моральный ущерб.
Личная жизнь бывшего игрока московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова всегда вызывала противоречия среди пользователей Сети. Сегодня он примерный семьянин — отец двоих дочек, а его молодая жена Анастасия скоро подарит ему третьего наследника. До этого спортсмен был женат на звезде «Дома−2» Ольге Бузовой. В этом году в СМИ просочилась информация о том, что в тот период ведущая неоднократно обращалась в полицию из-за насилия со стороны мужа.
В пользу этих домыслов недавно высказалась и бывшая супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова. Однако сам футболист отрицает, что когда-либо поднимал руку на экс-избранницу, передает «Комсомольская правда». А моральный вред от интервью теледивы он оценивает в пять миллионов рублей.
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Теги:
Звёзды , Дмитрий Тарасов , Александр Кержаков , Локомотив , Комсомольская правда
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