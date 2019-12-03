Тарасов опроверг слухи об избиении Бузовой 

Футболист хочет получить компенсацию за моральный ущерб.
Личная жизнь бывшего игрока московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова всегда вызывала противоречия среди пользователей Сети. Сегодня он примерный семьянин — отец двоих дочек, а его молодая жена Анастасия скоро подарит ему третьего наследника. До этого спортсмен был женат на звезде «Дома−2» Ольге Бузовой. В этом году в СМИ просочилась информация о том, что в тот период ведущая неоднократно обращалась в полицию из-за насилия со стороны мужа.
В пользу этих домыслов недавно высказалась и бывшая супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова. Однако сам футболист отрицает, что когда-либо поднимал руку на экс-избранницу, передает «Комсомольская правда». А моральный вред от интервью теледивы он оценивает в пять миллионов рублей.