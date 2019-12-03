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Батрутдинов рассказал о киевлянке, разбившей ему сердце 

Рамблер 1 час назад
Популярный ведущий и шоумен Тимур Батрутдинов вспомнил, как ему разбили сердце. Артист стал гостем YouTube-шоу "А поговорить?.. ", где ответил на все вопросы Ирины Шихман.
Завидный жених признался, что вообще-то считал себя никому не нужным — "неликвидом" — пока не оказался участником проекта Comedy Club. Он начал прилично зарабатывать, появилась квартира, машина и масса новых знакомств. Одна из девушек сумела пленить сердце заядлого холостяка, закрутился роман, Тимур часто летал к ней в Киев. История оборвалась, когда артист приехал на вечеринку в качестве ведущего и встретил там свою избранницу в числе приглашенных эскортниц.
Тимур Батрутдинов уверен, что ни мужчина, ни женщина не имеют права на измену.
Ранее "Рамблер" писал, что новому шоу с Бузовой и Батрутдиновым предрекли провал.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Звёзды , Видео , Тимур Батрутдинов
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