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Еда

Дочь Синди Кроуфорд вышла в свет в бюстгальтере 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Дочь Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер, приехала на британскую премию Fashion Awards 2019 в откровенном костюме. Об этом сообщает Daily Mail.
Мероприятие состоялось в понедельник, 2 декабря, в лондонском Альберт-Холле. На опубликованных фотографиях видно, что 18-летняя знаменитость появилась на красной ковровой дорожке в черном бюстгальтере с жемчужными деталями и в длинной белой юбке из кружевной ткани, через которую просвечивали ноги.
Свой наряд Гербер дополнила высокими черными сапогами на каблуках, украшенными камнями серьгами, браслетом и кольцом, а также минималистичным мейкапом.
Hannah Young / Shutterstock / REX
В октябре Кайя Гербер опубликовала в своем Instagram-аккаунте селфи, на котором она запечатлена топлес, и смутила своих подписчиков. На фото девушка позирует напротив зеркала. На ней нет никакой одежды, а на шее висят несколько золотых цепочек. Большинство пользователей остались в восторге от внешнего вида Гербер, но были и те, кто раскритиковал ее.
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Теги:
Звёзды , Видео , Кайя Гербер , Синди Кроуфорд
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