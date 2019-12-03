Дочь Синди Кроуфорд вышла в свет в бюстгальтере

Дочь Синди Кроуфорд , американская супермодель Кайя Гербер , приехала на британскую премию Fashion Awards 2019 в откровенном костюме. Об этом сообщает Daily Mail.

Мероприятие состоялось в понедельник, 2 декабря, в лондонском Альберт-Холле. На опубликованных фотографиях видно, что 18-летняя знаменитость появилась на красной ковровой дорожке в черном бюстгальтере с жемчужными деталями и в длинной белой юбке из кружевной ткани, через которую просвечивали ноги.

Свой наряд Гербер дополнила высокими черными сапогами на каблуках, украшенными камнями серьгами, браслетом и кольцом, а также минималистичным мейкапом.

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В октябре Кайя Гербер опубликовала в своем Instagram-аккаунте селфи, на котором она запечатлена топлес, и смутила своих подписчиков. На фото девушка позирует напротив зеркала. На ней нет никакой одежды, а на шее висят несколько золотых цепочек. Большинство пользователей остались в восторге от внешнего вида Гербер, но были и те, кто раскритиковал ее.