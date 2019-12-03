Несносные звезды: слебритис с невыносимым характером

Многие артисты обладают настолько невыносимым характером, что с ними стараются сотрудничать все реже

Герцогиня Сассекская — девушка с непростым характером, что подтверждают постоянно освобождающиеся места в штате ее сотрудников. Недавно стало известно, что главный секретарь Саманта Коэн планирует подать в отставку, так как работать в таких условиях больше не может. Стоит отдать девушке должное — она продержалась дольше всех сотрудников.

Коэн ждала момента, когда маленький сын Маркл станет чуть постарше, чтобы Меган смогла заняться поиском сотрудника на место Саманты. За все время, что Меган является женой принца Гарри , со своих постов ушли пять человек. Все как один утверждают, что тяжелый характер и неспособность наладить диалог с сотрудниками, мешают герцогине организовать комфортную среду для своих помощников.

Многие селебритис обладают несносным характером, который распугивает всех вокруг, мы решили вспомнить, с кем из звезд практически невозможно работать, не испортив при этом нервы.

Гвинет Пэлтроу

Миловидная блондинка Гвинет «строит» не только коллег по цеху, но и простых людей. Известно, что каждый раз перед тем, как Пэлтроу должна посетить фитнес-зал, весь персонал начищает до блеска душевую, так как актриса напрочь отказывается принимать водные процедуры там, где до нее уже кто-то побывал. А уж о скандалах, которые актриса закатывает на съемочных площадках, знают все. Одним из самых ярких эпизодов стали совместные съемки со Скарлетт Йоханссон , которую Пэлтроу игнорировала в течение всех съемок, создав невыносимые условия работы для своей коллеги.

Чарли Шин

Актер известен свои буйным нравом и рукоприкладством по отношению к своим женщинам. Шин — настоящее проклятие для режиссеров: редко когда актер приезжает на площадку вовремя, и хорошо, если в трезвом состоянии. Кроме того, Чарли любит ставить условия продюсерам: ему удалось заставить создателей сериала, в котором он принимал участие, чтобы его коллегу Сэльму Блэр уволили, так как, по мнению Шина, ей уделяли больше внимания, чем ему, при том, что актриса была беременна на тот момент.

Наоми Кэмпбелл

«Черная пантера» от мира моды — известная скандалистка. Горячий нрав модели приносит не только расстройство модельерам и собственным сотрудникам, но также спонсоры модных показов терпят финансовые убытки по причине отмены фэшн-мероприятий, а инициатором отмен часто выступает сама Наоми. Если модель что-то не устраивает, она не будет объяснять причину, вероятнее всего, Кэмпбелл начнет крушить все вокруг. Попадаться под «горячую руку» звезде точно не стоит.