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Галустяна упаковали в чемодан 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Галустяна упаковали в чемодан
Фото: Teleprogramma.pro
Шоумену Михаилу Галустяну пришлось некоторое время побыть в роли багажа на YouTube-шоу Comment Out.
По правилам игры, сначала приглашенная звезда тянет карточку с аккаунтом Instagram-знаменитости, ею оказалась Лариса Рубальская, поэт и автор популярных песен. После Михаил вытянул задание, он должен был написать в комментария женщины фразу: «Ха! Самое сложное было уговорить мою стилистку, чтобы она сделала аборт. И это удалось! А знаешь, в чем прикол? Ребенок не от меня!». В случае отказа Галустян должен был залезть в чемодан, который в течение минуты пыталась бы закрыть полная женщина.
Поначалу артист даже не думал выступать в роли багажа, набрал сообщение до конца и вот-вот хотел его отправить, но все же передумал, решив, что шутку Лариса точно не оценит.
«Да я не залезу туда просто, у меня клаустрофобия!»
— пытался спасти свое достоинство артист.
В итоге Михаил все же залез в чемодан, но испытание было не из легких, очень большая дама буквально повалилась на него, иначе чемодан было не закрыть! Мужчина с достоинством прошел испытание и выдержал минуту в непростых условиях.
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Теги:
Звёзды , Михаил Галустян , Лариса Рубальская
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