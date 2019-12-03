Как звезда «Тату» стала мусульманкой и передумала

Вся Россия помнит скандально известную группу "Тату" то ли по громкому успеху на Евровидении, то ли по таким же громким слухам об ориентации девочек-участниц.

"Рыженькая" Елена Катина и "черненькая" Юля Волкова когда-то были самыми обсуждаемыми звездами в стране, но теперь об их жизни уже не так много известно.

Как выяснил "Рамблер", группа распалась в 2011 году, но о девушках все еще говорили в "тусовке". Особенно про "черненькую".

Оказалось, что еще в 2007-м девушка тайно вышла замуж за сына олигарха с таджикимскими корнями Парвиза Ясинова

Волкова настолько погрузилась в брак, что решила последовать за мужем и в плане религии. В прессе писали, что девушка приняла ислам.

"Да, это правда. Советую! Но только если это будет близко вам по душе. Я не жалею. Ислам приняла, потому что почувствовала: это мне ближе", — заявила тогда скандальная звезда.

Причем певица не говорила, что сменить религию ее убедил возлюбленный. Она уверяла, что сама увлеклась мусульманством, и признавалась, что ее "всегда завораживали мечети, пение муллы, женщины в парандже".

Юля родила Парвизу сына Самира, но в 2010 году их семья распалась, а уже в 2016 в СМИ написали, что девушка вернулась в православие.

Вскоре Волкова и сама опубликовала в соцсетях соответствующее фото.

Соцсети

"Бог один, и каждый вправе пойти в мечеть, католическую или православную церковь, синагогу…Однажды я проходила возле православного храма, и мне захотелось туда зайти. Я поняла, что да, это мой дом, мне здесь хорошо, и тут я смогу поговорить с Богом", — объяснила певица свое возвращение в религию.

Конечно, такой переход из одного "лагеря" в другой не могли не заметить. В прессе громко обсуждали решение девушки, а в Ассоциации мусульманских женщин заявили, что своей неразборчивостью Юлия портит репутацию мусульманок. Тогда они даже собирались добиваться запрета въезда Волковой в исламские страны, а в Афганистане неизвестные публично сожгли плакат с фотографией звезды "Тату".