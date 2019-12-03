Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Меховые вещи, которые не стоит надевать после 40
Меховые вещи, которые не стоит надевать после 40
Мода
Что разрешено женщинам, но запрещено мужчинам
Что разрешено женщинам, но запрещено мужчинам
Психология
Ему нужно одно: как распознать секс без любви
Ему нужно одно: как распознать секс без любви
Любовь
Как сжечь жир на животе перед Новым годом
Как сжечь жир на животе перед Новым годом
Здоровье

Как звезда «Тату» стала мусульманкой и передумала 

Рамблер 1 час назад
Вся Россия помнит скандально известную группу "Тату" то ли по громкому успеху на Евровидении, то ли по таким же громким слухам об ориентации девочек-участниц.
"Рыженькая" Елена Катина и "черненькая" Юля Волкова когда-то были самыми обсуждаемыми звездами в стране, но теперь об их жизни уже не так много известно.
Как выяснил "Рамблер", группа распалась в 2011 году, но о девушках все еще говорили в "тусовке". Особенно про "черненькую".
Оказалось, что еще в 2007-м девушка тайно вышла замуж за сына олигарха с таджикимскими корнями Парвиза Ясинова.
Волкова настолько погрузилась в брак, что решила последовать за мужем и в плане религии. В прессе писали, что девушка приняла ислам.
"Да, это правда. Советую! Но только если это будет близко вам по душе. Я не жалею. Ислам приняла, потому что почувствовала: это мне ближе", — заявила тогда скандальная звезда.
Причем певица не говорила, что сменить религию ее убедил возлюбленный. Она уверяла, что сама увлеклась мусульманством, и признавалась, что ее "всегда завораживали мечети, пение муллы, женщины в парандже".
Юля родила Парвизу сына Самира, но в 2010 году их семья распалась, а уже в 2016 в СМИ написали, что девушка вернулась в православие.
Вскоре Волкова и сама опубликовала в соцсетях соответствующее фото.
Соцсети
"Бог один, и каждый вправе пойти в мечеть, католическую или православную церковь, синагогу…Однажды я проходила возле православного храма, и мне захотелось туда зайти. Я поняла, что да, это мой дом, мне здесь хорошо, и тут я смогу поговорить с Богом", — объяснила певица свое возвращение в религию.
Конечно, такой переход из одного "лагеря" в другой не могли не заметить. В прессе громко обсуждали решение девушки, а в Ассоциации мусульманских женщин заявили, что своей неразборчивостью Юлия портит репутацию мусульманок. Тогда они даже собирались добиваться запрета въезда Волковой в исламские страны, а в Афганистане неизвестные публично сожгли плакат с фотографией звезды "Тату".
Женский форум2 
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Звёзды , Видео , Парвиз Ясинов , Елена Катина , РПЦ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меховые вещи, которые не стоит надевать после 40
Меховые вещи, которые не стоит надевать после 40
Что разрешено женщинам, но запрещено мужчинам
Что разрешено женщинам, но запрещено мужчинам 1
Ему нужно одно: как распознать секс без любви
Ему нужно одно: как распознать секс без любви 1
Как сжечь жир на животе перед Новым годом
Как сжечь жир на животе перед Новым годом 2
8 продуктов, которые люди едят из-за моды
8 продуктов, которые люди едят из-за моды 3
Видео
«Похоже, пьет»: Ковальчук показала видео
00:27
«Похоже, пьет»: Ковальчук показала видео
Звёзды
Звезды 1990-х, которые пропали со сцены
03:13
Звезды 1990-х, которые пропали со сцены
Звёзды
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
04:47
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
Звёзды
Кому мешает детское шампанское
00:19
Кому мешает детское шампанское
Дети Еда
Татьяна Навка появилась на видео с усами
00:15
Татьяна Навка появилась на видео с усами
Звёзды
Творог, опасный для здоровья
03:55
Творог, опасный для здоровья
Еда Здоровье
Киркоров не пожалел миллиона на дочь
00:46
Киркоров не пожалел миллиона на дочь
Дети Звёзды
Как избавиться от темных пятен в области подмышек
02:14
Как избавиться от темных пятен в области подмышек
Красота Здоровье
67-летний Рурк закрутил роман с юной россиянкой
02:49
67-летний Рурк закрутил роман с юной россиянкой
Любовь Звёзды
Кончаловский рассказал о состоянии дочери Маши
00:43
Кончаловский рассказал о состоянии дочери Маши
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть <