Знаменитости, помешанные на своих питомцах

Мир шоу-биза ужасно лицемерен и насквозь фальшив. Накладные ресницы, парики, силиконовые бюсты и ягодицы, фарфоровые зубы, утягивающее белье и цветные линзы. Ненастоящие люди, ненастоящие отношения.

Богатые и знаменитые получают внимание благодаря своему статусу и сумме на счете. Как говорится, выиграл миллион долларов, а через два дня встретил любовь всей своей жизни. Кто настоящий друг? А кто хочет просто урвать немного славы и денег? Сложно.

А вот животные — они не такие. Им все равно, сколько нулей вмещает твоя чековая книжка и сколько раз тебя упомянул Vogue, только приди и обними! Наверно, поэтому некоторые знаменитости так привязаны к своим любимцам.

1. Аманда Сейфрид и Финн

Инстаграм Аманды заполнен ее любимой австралийской овчаркой Финном, плюс немного фото родственников и близких людей.

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Актриса говорит: «Финн занимает особое место в моем сердце. Он обнимает меня, по-настоящему слушает, смотрит на меня. Вот честно, даже человек не всегда способен на такое». «Он стал для меня чуть ли не сыном. Я думаю о нем чаще, чем о семье и друзьях! Финн — мой пушистый маленький принц с добрым сердцем». Это объяснимо, ведь он куда вернее всех сердцеедов из жизни хозяйки.

2. Тейлор Свифт и Мередит Грей

Постоянство зверюшек отмечает и Тейлор, говоря: «Парни приходят и уходят, а кошка остается рядом».

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Свое имя вислоухая шотландка получила от героини сериала «Анатомия страсти». Оттуда же взято имя второй кошки — Оливия Бенсон. Певица утверждает, что Мередит способна «говорить» и понимать, а также разделять расстроенные чувства своей старшей подруги. Собственно, благодаря своим недюжинным душевным способностям Мередит ездит на все гастроли. На этом таланты кошечек не заканчиваются. Например, Оливия Бенсон снялась в рекламе «Кока-Колы» , а инстаграм Мередит насчитывает 12 000 подписчиков. Полная гармония как в совместном бизнесе, так и в дружбе.

3. Пэрис Хилтон и другие животные

У Пэрис Хилтон больше, чем несколько домашних животных. Больше, чем «больше, чем несколько». У нее, по сути, небольшой зоопарк.

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Определить логику в заведении конкретных животных не представляется возможным. В частности, в зверинце живут: восемь собак, свинья, попугай, четыре кролика, две морские свинки, две крысы, шесть хорьков, пони, четыре опоссума и три кошки. Не так важно количество зверей, как качество заботы о них. Взять, например, принцессу Пиглет — Хилтон купила ее, когда та была поросеночком размером с чашку. Известно, что свиней размером с чашку не существует. Это просто новорожденная версия монстра, который часто достигает веса более 150 килограммов. К чести Пэрис, нужно признать, что она продолжает ухаживать за принцессой Пиглет даже после того, как та выросла в гигантского жиртреста.

4. Мэнди Мур и мурки

Мэнди Мур — настоящая мать Тереза для кошек. Она просто была обязана ей стать, принимая во внимание звучание своей фамилии.

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Ее участие в жизни животных не ограничивается предоставлением им своего дома для игр и прогулок, актриса пристраивает их в хорошие, любящие семьи. В прошлом году Мур сотрудничала с фирмой «Пурина» (производство кормов для животных) для кампании по спасению кошачьих приютов, для чего пожертвовала им солидную шестизначную сумму. А еще с Мэнди постоянно живут несколько спасенных кошек — четыре домашние и три уличные. И две собаки для разнообразия.

5. Майк Тайсон и голуби

Майк Тайсон любит голубей. Серьезно. Бывший чемпион в тяжелом весе испытывает очень глубокую привязанность к этим птицам.

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Он держит несколько сотен голубей в качестве домашних питомцев. Он даже вел небольшое реалити-шоу на Animal Planet о голубиных гонках. Невероятно, но он присутствовал на голубиных конкурсах красоты. Факт еще удивительней — Тайсон написал статью для «Нью-Йорк Таймс» о том, как важны для него голуби. По словам боксера, именно сизые птички помогли ему стать чемпионом в тяжелом весе — в детстве хулиган Майки убил голубка, избил его до чертиков. Остальное уже история.

6. Райан Гослинг и Джордж

Девушки, все пропало. Райан Гослинг обрел свою истинную любовь. И это не подруга ( Ева Мендес не в счет), а 11-летняя дворняга по имени Джордж.

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Вот несколько цитат актера о псе: « Джордж — это самая большая любовь моей жизни». И самые длительные отношения, позвольте заметить. «Обычно я езжу с ним повсюду. У меня есть все справки, так что он может путешествовать со мной, куда бы я ни поехал». «Мы можем просто поговорить о Джордже?» «Джордж — это куда интереснее, чем я. Я бы предпочел говорить о нем». Похоже, актер действительно очень любит эту собаку.

7. Джордж Клуни и Макс

Как и Пэрис Хилтон, Джордж Клуни большой любитель свиней. Его жирным питомцем был Макс, 150-килограммовый пузатый хряк.

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Максу дозволялось спать у подножия его кровати (а иногда и в обнимку с актером), что, как известно, привело к разрыву романтических отношений Джорджа в 1996 году. Селин Балитран (подруга Клуни в то время) неосмотрительно поставила ультиматум, заставив выбирать между собой и Максом. Довольно очевидно, кто именно из них выбыл из борьбы. Клуни признавался, что любил борова как сына до тех пор, пока Макс не покинул его в силу естественных причин в 2006 году.

8. Барак Обама и Бо

Газета The Washington Post в эксклюзивной статье о собаке написала: «Бо — симпатичный парень. Он отлично подходит для официальных событий Белого дома: у него черный окрас, белая грудка, лапы и бородка».

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Да, это своего рода стандарт для президента — завести президентскую собаку. Или даже двух, как в случае с Бо и Санни у Обамы. Но за Бо и Санни уход лучше, чем за обычными Первыми собаками (домашними собаками президентов США). Лучше до такой степени, что появились слухи о том, что Обама тратит 102 000 долларов в год на кинолога и частный самолет только для животных. Правда это или нет, в любом случае тема обсуждения все равно остается — у этой парочки португальских водяных собак роскошная жизнь.

9. Дуэйн Джонсон и партнеры

Дуэйн Джонсон не просто любит своих собак. Он хорошо заботится о них. Можно сказать — ужасающе хорошо для фитнес-культуриста.

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А еще Дуэйн Джонсон борется с собаками. Кроме этого, он заставляет их заниматься на беговой дорожке. Никто не удивится, если выяснится, что Дуэйн Джонсон собственноручно готовит бульдогам еду, богатую белком, просто для того, чтобы держать их в форме на 100% для их общих фитнес-игр.

10. Адам Сэндлер и Фрикаделька

Немногие люди могут любить собак так же, как Адам Сэндлер любил Фрикадельку, своего верного товарища — бульдога.

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Сколько людей могут сказать, что их любимец был их шафером? Фрикаделька был! На свадьбе Сэндлера и Жаклин Титон. К сожалению, песик скончался в 2004 году. Адам также один из тех парней, кто постоянно снимает видео с собой и своей собакой в главных ролях. Например, ролики, где Сэндлер и Фрикаделька рубятся один на один в баскетбол. Правда, из видео непонятно, кто вышел победителем.

11. Джессика Симпсон и Дейзи

Ник Лише преподнес бывшей жене Джессике в качестве подарка щенка, в которого она сразу же влюбилась.

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В течение многих лет певица посещала мероприятия с Дейзи и фотографировалась с ней. Когда у Джессики не было компании, ее собака была рядом для дружбы и любви. Если люди расстраивали певицу, то она всегда находила утешение в Дейзи. Обязательно отмечала дни рождения сучки, и когда говорила о «ночи девочек с видео», то имела в виду себя и Дейзи. Вот так проявляется настоящая женская дружба.