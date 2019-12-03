В Сети обсуждают новое фото Пугачевой с дочкой

На Instagram-странице дочери Аллы Пугачевой Максима Галкина появилась новая фотография. На снимке мама с дочкой заразительно обнимаются и всем своим видом излучают счастье.

@elizaveta_galkinaa

Несмотря на столь юный возраст у Лизы Галкиной уже более полумиллиона поклонников, и цифра продолжает расти. Фанаты забросали девочку и ее звездную мамы самыми лестными комментариями.

Напомним, что у Аллы Пугачевой и Максима Галкина в 2013 году родились дети — Гарри и Лиза, выносила которых суррогатная мать, а сейчас родители уже выбирают детям школу.