Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Меховые вещи, которые не стоит надевать после 40
Меховые вещи, которые не стоит надевать после 40
Мода
Что разрешено женщинам, но запрещено мужчинам
Что разрешено женщинам, но запрещено мужчинам
Психология
Ему нужно одно: как распознать секс без любви
Ему нужно одно: как распознать секс без любви
Любовь
Как сжечь жир на животе перед Новым годом
Как сжечь жир на животе перед Новым годом
Здоровье

В Сети обсуждают новое фото Пугачевой с дочкой 

Рамблер 1 час назад
На Instagram-странице дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина появилась новая фотография. На снимке мама с дочкой заразительно обнимаются и всем своим видом излучают счастье.
@elizaveta_galkinaa
Несмотря на столь юный возраст у Лизы Галкиной уже более полумиллиона поклонников, и цифра продолжает расти. Фанаты забросали девочку и ее звездную мамы самыми лестными комментариями.
Напомним, что у Аллы Пугачевой и Максима Галкина в 2013 году родились дети — Гарри и Лиза, выносила которых суррогатная мать, а сейчас родители уже выбирают детям школу.
Ранее "Рамблер" писал о том, что чрезмерная худоба Пугачевой испугала фанатов.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Звёзды , Видео , Лиза Галкина , Максим Галкин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меховые вещи, которые не стоит надевать после 40
Меховые вещи, которые не стоит надевать после 40
Что разрешено женщинам, но запрещено мужчинам
Что разрешено женщинам, но запрещено мужчинам 1
Ему нужно одно: как распознать секс без любви
Ему нужно одно: как распознать секс без любви 1
Как сжечь жир на животе перед Новым годом
Как сжечь жир на животе перед Новым годом 2
8 продуктов, которые люди едят из-за моды
8 продуктов, которые люди едят из-за моды 3
Видео
«Похоже, пьет»: Ковальчук показала видео
00:27
«Похоже, пьет»: Ковальчук показала видео
Звёзды
Звезды 1990-х, которые пропали со сцены
03:13
Звезды 1990-х, которые пропали со сцены
Звёзды
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
04:47
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
Звёзды
Кому мешает детское шампанское
00:19
Кому мешает детское шампанское
Дети Еда
Татьяна Навка появилась на видео с усами
00:15
Татьяна Навка появилась на видео с усами
Звёзды
Творог, опасный для здоровья
03:55
Творог, опасный для здоровья
Еда Здоровье
Киркоров не пожалел миллиона на дочь
00:46
Киркоров не пожалел миллиона на дочь
Дети Звёзды
Как избавиться от темных пятен в области подмышек
02:14
Как избавиться от темных пятен в области подмышек
Красота Здоровье
67-летний Рурк закрутил роман с юной россиянкой
02:49
67-летний Рурк закрутил роман с юной россиянкой
Любовь Звёзды
Кончаловский рассказал о состоянии дочери Маши
00:43
Кончаловский рассказал о состоянии дочери Маши
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть