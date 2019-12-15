Самые короткие браки российских знаменитостей

Эти влюбленные знаменитости совершили ошибку, официально оформив свои отношения. «Рамблер» расскажет о самых коротких браках российских звезд.

Наталья Ветлицкая и Евгений Белоусов

Популярные артисты Наталья Ветлицкая и Евгений Белоусов были женаты всего десять дней — с 1 по 10 января.

РИА Новости, globallookpress.com

Решение пожениться к ним пришло во время новогоднего застолья. По словам Евгения, к тому моменту пара встречалась уже три месяца. Вот, что сказали друзья артистов об их браке:

«Все десять дней молодожены с утра до вечера пили шампанское, целовались и выглядели очень довольными, а 10-го вечером, видимо, эйфория прошла — и они подали на развод».

Настасья Самбурская и Кирилл Дыцевич

В ноябре 2017 года Настасья Самбурская опубликовала фотографию в социальной сети с белорусским актером Кириллом Дыцевичем, тем самым подтвердив слух о свадьбе.

@samburskaya

Вот как Настасья прокомментировала радостное событие:

«Да, невеста была в черном, денег не хватило на белое. Букетом не швырялась, потому что он был увесист и ненароком мог сбить работницу ЗАГСа. Я счастлива. Муж тоже не мучается. Любима и люблю, чего и вам желаю».

К сожалению, через полтора месяца из-за напряженного графика съемок обоих актеров, их семейная жизнь дала трещину и пара подала на развод.

Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкопф

Немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф стал первым официальным мужем российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Их брак продлился всего два месяца. По словам бывших супругов, их замужество оставило в их памяти только неприятные воспоминания.

globallookpress.com, Социальные сети

Вот как сама Анастасия комментирует начало их бурного романа:

«Он предложил мне выйти за него замуж буквально через три дня. Сама я была им увлечена, но, наверное, не влюблена. Но подумала: в конце концов, отсутствие какой-то невероятной любви — еще не повод не создавать семью. И решила, что могу ответить согласием на такое сумасшедшее чувство ко мне».

Отношения молодоженов не заладились, и спустя два месяца пара разъехалась.

Анна Хилькевич и Антон Покрепа

Анна и Антон познакомились на съемках сериала «Барвиха» в 2008 году, где Покрепа работал администратором на съемочной площадке. Их романтические отношения продолжались четыре года, и в мае 2011 года Анна и Антон поженились.

@annakhilkevich, Социальные сети

Вскоре после свадьбы в их отношениях начался кризис, и пара подала на развод. Несмотря на это, Хилькевич и Покрепа сохраняют дружеские отношения.