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Волочкова шокировала поклонников новой стрижкой 

News.ru + ещё 6 38 минут назад
Волочкова шокировала поклонников
Фото: News.ru
Балерина и танцовщица Анастасия Волочкова на своей официальной странице в социальной сети опубликовала фотографию в новом имидже. Неожиданный образ шокировал поклонников «звезды».
Волочкова на снимке предстаёт в синем платье и с рыжими вьющимися волосами.
"Вот к каким переменам приводит любовь", — написала она в Instagram.
Именно новая причёска балерины привела в недоумение подписчиков Волочковой. Многие из них предположили, что это не настоящие волосы, а парик с чёлкой, доходящей до бровей.
@volochkova_art
Однако среди комментаторов оказались и те, кто одобрительно отнёсся к новому имиджу танцовщицы.
Как ранее сообщал NEWS.ru, балерина Анастасия Волочкова вновь сразила поклонников идеальным шпагатом, продемонстрировав хорошую физическую форму. Танцовщица призвала всех надеть пуанты и начать танцевать, обещая при этом всяческую помощь.
Балерина также ответила на некоторые слухи о себе. Она заметила, что сплетникам стоило бы «чесать не языками, а ногами».
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Женский форум 
Теги:
Звёзды , Другое , Анастасия Волочкова
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