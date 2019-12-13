Волочкова шокировала поклонников новой стрижкой

Балерина и танцовщица Анастасия Волочкова на своей официальной странице в социальной сети опубликовала фотографию в новом имидже. Неожиданный образ шокировал поклонников «звезды».

Волочкова на снимке предстаёт в синем платье и с рыжими вьющимися волосами.

"Вот к каким переменам приводит любовь", — написала она в Instagram.

Именно новая причёска балерины привела в недоумение подписчиков Волочковой. Многие из них предположили, что это не настоящие волосы, а парик с чёлкой, доходящей до бровей.

@volochkova_art

Однако среди комментаторов оказались и те, кто одобрительно отнёсся к новому имиджу танцовщицы.

Как ранее сообщал NEWS.ru, балерина Анастасия Волочкова вновь сразила поклонников идеальным шпагатом, продемонстрировав хорошую физическую форму. Танцовщица призвала всех надеть пуанты и начать танцевать, обещая при этом всяческую помощь.

Балерина также ответила на некоторые слухи о себе. Она заметила, что сплетникам стоило бы «чесать не языками, а ногами».