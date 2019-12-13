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Водонаева «слила» компромат на Боню 

WomanHit.ru + ещё 1 32 минуты назад
Водонаева «слила» компромат на Боню
Фото: @alenavodonaeva
Модель отомстила товарке за разговоры о беременности.
После расставания с Алексом Смерфитом Виктория Боня так и не смогла ни с кем построить долгих и доверительных отношений. Она утверждает, что причиной разлада с бизнесменом было его нежелание заводить еще детей. Но многие уверены, что одной из главных причин их расставания стала публикация в Сети интимных фото теледивы с участием другого участника «Дома−2» Степана Меньщикова. Модель тогда утверждала, что на снимках изображена другая девушка, и вскоре публикации исчезли из Интернета.
В недавнем интервью для youtube-шоу «Алена, блин!» коллега Бони по реалити-шоу Алена Водонаева заявила, что это она «слила» компромат на свою оппонентку. Знаменитость назвала свой поступок «местью, которую подают холодной». Девушка заявила, что на злополучных кадрах запечатлена именно Виктория, а Меньщиков в свое время подтвердил, что на снимке не она, только потому, что Боня ему хорошо заплатила. Ранее Вика рассказала журналистам о внематочной беременности Водонаевой, что ранило Алену.
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Теги:
Звёзды , Виктория Боня , Степан Меньщиков , Алена Водонаева
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