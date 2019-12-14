Билан: «У меня должно было родиться двое детей»

Певец Дима Билан в интервью на одном из шоу на YouTube рассказал, что мог стать отцом, однако у его избранницы два раза случались выкидыши, передает "Известия".

По словам артиста, в первый раз его девушка была беременна двойней, но примерно на третьем месяце произошел выкидыш. Вторая попытка закончилась так же.

Билан сказал, что тяжело переживал случившееся.

"Про то, что испытываешь ты, никто не переживает. Все думают: "А мужик, что с него взять…" А внутри все горит, пожар, ты сходишь с ума. Начинаешь пить, и открывается ящик Пандоры и ты просто начинаешь пить", — цитирует издание артиста.

Певец также прокомментировал свое выступление в Самаре на Дне города в нетрезвом виде, назвав это "венцом всех приключений в уходящем году". Он выразил сожаление, что никто его не остановил от выступления в таком состоянии и отметил, что когда пришел в себя, сразу захотел извиниться перед жителями города.