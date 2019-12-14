Колин Ферт разводится после 22 лет брака

Колин Фёрт развёлся с женой

Британский актёр, обладатель премии «Оскар», Колин Фёрт и его супруга Ливия Джуджолли сообщили, что расстались после 22 лет брака.

Бывшие супруги попросили уважать их право на приватность и предупредили, что не будут давать комментариев относительно развода. Также они заверили поклонников, что останутся добрыми друзьями и любящими родителями своих сыновей Луки (2001 г.р) и Маттео (2003 г.р), пишет Daily Mail.

Издание упоминает, что проблемы в паре начались два года назад, в это же время Джуджолли завела роман с итальянским журналистом, позже, по информации западных СМИ, преследовавшим звёздную пару.