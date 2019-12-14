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Колин Фёрт развёлся с женой 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Фото: Harper’s Bazaar
Британский актёр, обладатель премии «Оскар», Колин Фёрт и его супруга Ливия Джуджолли сообщили, что расстались после 22 лет брака.
Бывшие супруги попросили уважать их право на приватность и предупредили, что не будут давать комментариев относительно развода. Также они заверили поклонников, что останутся добрыми друзьями и любящими родителями своих сыновей Луки (2001 г.р) и Маттео (2003 г.р), пишет Daily Mail.
Издание упоминает, что проблемы в паре начались два года назад, в это же время Джуджолли завела роман с итальянским журналистом, позже, по информации западных СМИ, преследовавшим звёздную пару.
Как сообщал NEWS.ru ранее, юморист Евгений Петросян отреагировал на слухи о женитьбе на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Он прервал молчание и ответил хейтерам, которые набросились на него с вопросами в Instagram.
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Теги:
Звёзды , Другое , Измена , Колин Ферт , Евгений Петросян
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