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Колин Ферт разводится с супругой Ливией Джуджолли после 22 лет брака 

Harper’s Bazaar + ещё 2 33 минуты назад
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Фото: Harper’s Bazaar
Актер так и не смог пережить ее измену и разногласия в отношениях.
Примерный семьянин и благородный джентльмен (ох уж этот мистер Дарси!) на экране, Колин Ферт оставался таким и в жизни: актер был в браке с Ливией Джуджолли 22 года. Пара даже сумела пережить измену Ливии: в 2018 году она закрутила тайный роман с другом детства, итальянским журналистом Марко Бранкаччиа. После непродолжительной размолвки в клане Фертов, казалось, семейная идиллия была восстановлена, и пара сохранила отношения, пусть даже и ради сыновей Луки и Маттео. Но сегодня актер официально подтвердил: они с супругой решили развестись.
Представители 59-летнего Ферта выступили с официальным заявлением:
"Колин и Ливия расстались, но сохранили дружеские отношения и любовь к детям. Они просят проявить уважение к их личной жизни и больше не будут комментировать свое решение".
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Теги:
Звёзды , Другое , Колин Ферт
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