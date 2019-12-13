Колин Ферт разводится после 22 лет брака

Колин Ферт разводится с супругой Ливией Джуджолли после 22 лет брака

Актер так и не смог пережить ее измену и разногласия в отношениях. Примерный семьянин и благородный джентльмен (ох уж этот мистер Дарси!) на экране, Колин Ферт оставался таким и в жизни: актер был в браке с Ливией Джуджолли 22 года. Пара даже сумела пережить измену Ливии: в 2018 году она закрутила тайный роман с другом детства, итальянским журналистом Марко Бранкаччиа. После непродолжительной размолвки в клане Фертов, казалось, семейная идиллия была восстановлена, и пара сохранила отношения, пусть даже и ради сыновей Луки и Маттео. Но сегодня актер официально подтвердил: они с супругой решили развестись. Представители 59-летнего Ферта выступили с официальным заявлением: "Колин и Ливия расстались, но сохранили дружеские отношения и любовь к детям. Они просят проявить уважение к их личной жизни и больше не будут комментировать свое решение".

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