Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Фразы родителей, превращающие детей в одиночек
Фразы родителей, превращающие детей в одиночек
Дети
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Звёзды
5 секретов укладки от француженок
5 секретов укладки от француженок
Красота
Какие русские блюда считают деликатесом за рубежом
Какие русские блюда считают деликатесом за рубежом
Еда

Борисова рассказала о начале «Жизни под кайфом» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Борисова рассказала о начале «Жизни под кайфом»
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущая Дана Борисова, которая в скором времени выпустит книгу «Жизнь под кайфом», где расскажет о своей борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью, раскрыла в Instagram некоторые секреты издания. По ее словам, первым ей на помощь в трудную минуту пришел ее близкий друг телеведущий Андрей Малахов.
«Кстати, открою секрет. Моя «Жизнь под кайфом» начнется с того, что Андрей ночью приезжает ко мне в квартиру. И силой отправляет меня на Самуи», — заявила Дана Борисова, которая часто приходит на эфиры Малахова и всегда поддерживает своего друга.
Также бывшая ведущая популярной программы «Армейский магазин» поблагодарила еще одного своего друга Никиту Лушникова. Он также оказал ей огромную помощь в реабилитации на острове. «Спасибо в мелочах. Я всегда знаю, что вы верите в меня и оберегаете», — сказала Дана Борисова.
Отметим, что сейчас все наркотические проблемы в жизни Даны Борисовой позади. Она ведет здоровый образ жизни. Причем даже помогает другим наркозависимым побороть пагубное пристрастие.
Видео дня. Картошка, которая может отравить
Teleprogramma.pro: последние новости
Снова на танцполе: Верка Сердючка выпустила первую за 4 года песню Снова на танцполе: Верка Сердючка выпустила первую за 4 года песню «Колин, я вылетаю»: поклонники поддержали Ферта после развода с женой «Колин, я вылетаю»: поклонники поддержали Ферта после развода с женой Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Женский форум 
Теги:
Звёзды , Никита Лушников , Андрей Малахов , Дана Борисова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фразы родителей, превращающие детей в одиночек
Фразы родителей, превращающие детей в одиночек
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Колин Ферт разводится после 22 лет брака 1
5 секретов укладки от француженок
5 секретов укладки от француженок
Какие русские блюда считают деликатесом за рубежом
Какие русские блюда считают деликатесом за рубежом 9
Почему не стоит дышать ртом
Почему не стоит дышать ртом 1
Видео
Опубликовано новое видео о состоянии Заворотнюк
00:29
Опубликовано новое видео о состоянии Заворотнюк
Звёзды
«Вовремя подлизнула старичку, все просчитала»
01:05
«Вовремя подлизнула старичку, все просчитала»
Звёзды
Эксперимент, доказывающий, что свобода выбора это миф
08:55
Эксперимент, доказывающий, что свобода выбора это миф
Психология
Что нужно для лучшего плова
04:06
Что нужно для лучшего плова
Еда
Роскошная жизнь деток арабских шейхов
10:35
Роскошная жизнь деток арабских шейхов
Дети
Растения, которые надо сажать прямо сейчас
03:22
Растения, которые надо сажать прямо сейчас
Дом и сад
Игрушки с мужскими половыми органами возмутили мам
00:46
Игрушки с мужскими половыми органами возмутили мам
Дети Психология
Звезды, перекроившие лицо пластикой
10:58
Звезды, перекроившие лицо пластикой
Красота Звёзды
Мальчик влюбился в свое отражение
01:13
Мальчик влюбился в свое отражение
Дети
Малыш показал недетскую силу
04:06
Малыш показал недетскую силу
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение