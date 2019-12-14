Ургант случайно раскрыл секрет Лазарева

Иван Ургант заподозрил Сергея Лазарева в сокрытии своих детей. Исполнитель пришел к телеведущему на откровенный разговор в одноименную передачу — там ему вновь пришлось отвечать на провокационные вопросы от журналиста. Ургант подметил, что Лазарев около года скрывал маленькую дочь Аню от публики.

«Сколько у тебя еще детей? И сколько нам это терпеть? Я как возьму и как покажу сейчас всех твоих отпрысков!», — припугнул Ургант собеседника, а затем потянулся за снимками малышей.

Лазарев, впрочем, на провокацию не отреагировал, но заявил, что планирует держать интригу до конца. Бронзовый призер «Евровидения» также поведал, что, как и в любой другой семье, между его детьми происходят недопонимания. Нередко маленькая Аня бьет старшего брата. В такие мгновения Сергей на правах отца объясняет мальчику, что ему нужно потерпеть, ведь Аня — девочка, и не может пока что донести, что именно она хочет. Иван же пошутил, что Лазарев воспитывает сына слишком терпеливым.