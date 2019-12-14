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Звёзды

Что связывает Киркорова с детьми Стоцкой 

SM News 2 часа назад
Подросшие дети певицы похожи на детские фото короля российской эстрады. Это сходство невозможно не заметить.
О романе между певцами слухи ходили много лет. В начале 2000-х пара выпустила несколько дуэтов.
SM News
Они часто посещали вместе светские мероприятия и невозможно было не заметить химию между артистами. Это была теплая и искренняя дружба.
SM News
Но дальше дело не пошло. Анастасия все реже появляется на сцене и посвящает себя материнству. Двое детей Стоцкой: восьмилетний Александр и двухлетняя Вера поразительно похожи на Киркорова.
SM News
В сети обсуждают, что даже дети самого Филиппа похожи на детей Анастасии.
SM News
Впрочем, сама певица, конечно, отрицает какую-либо связь между ее детьми и Филиппом.
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Теги:
Звёзды , Видео
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