Что связывает Киркорова с детьми Стоцкой

Подросшие дети певицы похожи на детские фото короля российской эстрады. Это сходство невозможно не заметить.

О романе между певцами слухи ходили много лет. В начале 2000-х пара выпустила несколько дуэтов.

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Они часто посещали вместе светские мероприятия и невозможно было не заметить химию между артистами. Это была теплая и искренняя дружба.

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Но дальше дело не пошло. Анастасия все реже появляется на сцене и посвящает себя материнству. Двое детей Стоцкой: восьмилетний Александр и двухлетняя Вера поразительно похожи на Киркорова.

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В сети обсуждают, что даже дети самого Филиппа похожи на детей Анастасии.

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Впрочем, сама певица, конечно, отрицает какую-либо связь между ее детьми и Филиппом.