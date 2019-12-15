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«Издевательство, вверх цинизма»: одураченная Бузова вне себя от ярости 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Одураченная Бузова вне себя от ярости
Фото: Global Look Press
На носу финал шоу «План Б», где певица снова пытается найти своего суженого. Но недавно артистка узнала, что на кастинг телепроекта приходил финалист «Замуж за Бузову» Денис Лебедев.
Эта новость привела исполнительницу Ольгу Бузову в ярость. Ведь этот мужчина предал ее и обманул. Звезда недоумевает, как ему могло хватить наглости придти на кастинг, чтобы снова побороться за сердце светской львицы.
Сидевшие на отборочном этапе мама и подруга Ольги были шокированы появлением Дениса. По словам второго участника шоу «План Б» Тимура Батрутдинова, узнав о приходе экс-избранника на кастинг, возмущенная солистка поставила продюсерам условие. Если они возьмут его, то она откажется от участия, сообщает издание Starhit.
«Я не хочу строить замки из песка или воздушные. Мне все это уже наобещали в прошлом году, а спустя год пришли на кастинг. Это такое издевательство просто, верх цинизма», — заявила взбешенная Ольга.
По словам Бузовой, в начале отношений с Лебедевым она была вне себя от счастья. Потом стали всплывать различные неприятные истории о Денисе. Сначала Ольга думала, что это всего лишь распускаемые злопыхателями сплетни, но потом появились доказательства лжи мужчины.
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Теги:
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