Билан прокомментировал нетрезвый концерт в Самаре

Певец Дима Билан до сих пор не может пресечь обсуждения концерта в Самаре, где он появился в нетрезвом виде. В YouTube-шоу "А поговорить?" он прокомментировал свое выступление.

Билан рассказал, что ему до сих пор стыдно перед зрителями и всеми, кто стал свидетелем этого несвойственного для него поведения.

Сам певец рассказал, что давно не употреблял алкоголь, а в тот день выпил немного в компании известных людей из шоу-бизнеса и политики. Сам он до сих пор не понимает, почему они не остановили его перед выходом на сцену. По словам Билана, лучше было бы не выступать, чем появиться на публике в таком состоянии.