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Звёзды

Билан прокомментировал нетрезвый концерт в Самаре 

Рамблер 30 минут назад
Билан прокомментировал нетрезвый концерт в Самаре
Фото: @bilanofficial
Певец Дима Билан до сих пор не может пресечь обсуждения концерта в Самаре, где он появился в нетрезвом виде. В YouTube-шоу "А поговорить?" он прокомментировал свое выступление.
Билан рассказал, что ему до сих пор стыдно перед зрителями и всеми, кто стал свидетелем этого несвойственного для него поведения.
Сам певец рассказал, что давно не употреблял алкоголь, а в тот день выпил немного в компании известных людей из шоу-бизнеса и политики. Сам он до сих пор не понимает, почему они не остановили его перед выходом на сцену. По словам Билана, лучше было бы не выступать, чем появиться на публике в таком состоянии.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Дима Билан рассказал о своей личной жизни.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Звёзды , Дима Билан
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