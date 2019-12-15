Сафин раскрыл детали встречи с Викторией Гуйвик

Популярный фотограф Марат Сафин подробно рассказал о фотосессии, из-за которой его обвинили в изнасиловании. Он сделал публичное обращение в своем Инстаграме в субботу, 14 декабря.
Сафин объяснил, что фотография — это дело всей его жизни, поэтому он не стал бы подвергать такому позору свое любимое дело и репутацию.
Фотограф подтвердил, что в тот вечер между ними была интимная связь, но с его стороны не было агрессии или принуждения, и все произошло по обоюдному согласию. Утром они пошли в кафе и обсуждали произошедшее.
"Главное, о чем переживала Виктория в тот момент, — то, что я был женат", — объяснил Сафин.
Фотограф также объяснил, что переписка с его женой, которую выложила Виктория, неполная и обрезанная, поэтому ее смысл искажен. Он приложил ответные скрины, на которых бывшая супруга фотографа объясняет ситуацию друзьям.
Сафин заявил, что подобные пиар-акции не защитят девушек от насилия, а сделают людей менее восприимчивыми.
Думаю, многие уже в курсе, что меня обвинили в изнасиловании. Неофициально, не обращаясь в правоохранительные органы, а в инстаграме, словесно. Виктория Гуйвик, гражданка Украины, утверждает, что 3,5 года назад я изнасиловал ее на съемке. Она разместила об этом пост в своем аккаунте, после чего в мой адрес, в адрес моей девушки, бывшей жены, моделей, моих друзей, родственников начали сыпаться вопросы, оскорбления, угрозы, обо мне начали упоминать СМИ, интернет-журналы и так далее. Такого ужаса я никогда не испытывал.