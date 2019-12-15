Сафин раскрыл детали встречи с Викторией Гуйвик

Марат Сафин раскрыл детали встречи с девушкой, обвинившей его в изнасиловании

Популярный фотограф Марат Сафин подробно рассказал о фотосессии, из-за которой его обвинили в изнасиловании. Он сделал публичное обращение в своем Инстаграме в субботу, 14 декабря.

Сафин объяснил, что фотография — это дело всей его жизни, поэтому он не стал бы подвергать такому позору свое любимое дело и репутацию.

Фотограф подтвердил, что в тот вечер между ними была интимная связь, но с его стороны не было агрессии или принуждения, и все произошло по обоюдному согласию. Утром они пошли в кафе и обсуждали произошедшее.

"Главное, о чем переживала Виктория в тот момент, — то, что я был женат", — объяснил Сафин.

Фотограф также объяснил, что переписка с его женой, которую выложила Виктория, неполная и обрезанная, поэтому ее смысл искажен. Он приложил ответные скрины, на которых бывшая супруга фотографа объясняет ситуацию друзьям.

Сафин заявил, что подобные пиар-акции не защитят девушек от насилия, а сделают людей менее восприимчивыми.