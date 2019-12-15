Как выглядит муж Натальи Еприкян из «Comedy Woman»

Актриса Наталья Еприкян из «Comedy Woman» и ее брутальный муж

Наталья Еприкян — талантливая актриса и автор шоу «Камеди Вумен». За личной жизнью артистки наблюдают многие, однако сама Наталья неохотно делится подробностями. Как оказалось актриса замужем уже не первый год и ее супруг довольно брутальный мужчина.

Наталья Еприкян — армянка. Родом из Тбилиси. Рост актрисы составляет всего 152 см, но это не помешало ей стать известной.

В школе Наталья училась не очень хорошо, однако своим одноклассникам и учителям она все-таки запомнилась. А запомнилась своей игрой в школьных постановках. Когда она выходила на сцену, то была как «рыба в воде». Она могла играть несколько ролей одновременно.

В Москве Наталья оказалась в 2014 году. Сначала ей было неуютно в этом городе, но потом прижилась.

Ее карьера началась с КВН. Пришла она в игру в 2004 году. И тут маленький рост сыграл ей на руку. Ее поставили на передний план, и телезритель ее запомнил. И вот уже через пару лет Еприкян стала продвигать свое шоу, которое потом переименовали в «Камеди Вумен».

SM News

С ростом популярности поклонники актрисы стали интересоваться ее личной жизнью. Кого ей в мужья только не приписывали. Даже коллегу Дмитрия Хрусталева . А потом Наталья рассказала о том, что замужем и счастлива в браке уже несколько лет. И недолго думая, опубликовала в соцсети фото с музыкантом Кахабером Цискаридзе.

У себя на родине мужчина довольно известная личность. Кахабер несколько раз сопровождал Наталью на юмористические фестивали. Есть даже фото, на которых Цискаридзе нежно целует Наталью.

Еприкян уже 41 год и у супругов нет детей. Вот уже какой год актрисе приписывают беременность. Каждое свободное платье провоцирует множество слухов по этому поводу. Однако, это всего лишь разговоры…