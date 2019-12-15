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Звёзды

Актриса Наталья Еприкян из «Comedy Woman» и ее брутальный муж 

SM News 4 часа назад
Как выглядит муж Натальи Еприкян из «Comedy Woman»
Фото: SM News
Наталья Еприкян — талантливая актриса и автор шоу «Камеди Вумен». За личной жизнью артистки наблюдают многие, однако сама Наталья неохотно делится подробностями. Как оказалось актриса замужем уже не первый год и ее супруг довольно брутальный мужчина.
Наталья Еприкян — армянка. Родом из Тбилиси. Рост актрисы составляет всего 152 см, но это не помешало ей стать известной.
В школе Наталья училась не очень хорошо, однако своим одноклассникам и учителям она все-таки запомнилась. А запомнилась своей игрой в школьных постановках. Когда она выходила на сцену, то была как «рыба в воде». Она могла играть несколько ролей одновременно.
В Москве Наталья оказалась в 2014 году. Сначала ей было неуютно в этом городе, но потом прижилась.
Ее карьера началась с КВН. Пришла она в игру в 2004 году. И тут маленький рост сыграл ей на руку. Ее поставили на передний план, и телезритель ее запомнил. И вот уже через пару лет Еприкян стала продвигать свое шоу, которое потом переименовали в «Камеди Вумен».
SM News
С ростом популярности поклонники актрисы стали интересоваться ее личной жизнью. Кого ей в мужья только не приписывали. Даже коллегу Дмитрия Хрусталева. А потом Наталья рассказала о том, что замужем и счастлива в браке уже несколько лет. И недолго думая, опубликовала в соцсети фото с музыкантом Кахабером Цискаридзе.
У себя на родине мужчина довольно известная личность. Кахабер несколько раз сопровождал Наталью на юмористические фестивали. Есть даже фото, на которых Цискаридзе нежно целует Наталью.
Еприкян уже 41 год и у супругов нет детей. Вот уже какой год актрисе приписывают беременность. Каждое свободное платье провоцирует множество слухов по этому поводу. Однако, это всего лишь разговоры…
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Теги:
Звёзды , Слухи о беременности , Дмитрий Хрусталев , Наталья Еприкян
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