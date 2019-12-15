Мастерство не прогуляешь! Анна Семенович вспомнила былое и встала на коньки

Смотреть на человека, который мастерски владеет своим телом, — одно удовольствие! Анна Семенович пару часов назад дала возможность в этом убедиться, показав виртуозное катание на льду. Легко и непринужденно!

Через две недели вся страна усядется за праздничный стол с вкусными салатами, будет ждать боя курантов и наступления нового года! В столице о приближении торжеств напоминают лишь наряженные елки и яркая иллюминация — снега в Москве как не было, так и нет. Однако новогоднее настроение можно создать самим, например, посетив каток, благо они есть в каждом районе!

Певица и телеведущая Анна Семенович, к примеру, именно так и поступила, вернувшись после непродолжительного отдыха в Италии, куда уехала сразу после выхода в эфир сенсационного шоу «Секрет на миллион», в котором наконец-то рассказала всю правду о своих пышных формах. По завершении передачи артистка получила слова поддержки от многочисленной армии поклонников, которых не переставала благодарить. А субботним днем Анна отправилась в парк «Сокольники», где выступила на мероприятии проекта «Московское долголетие». Позже, опубликовав танец на льду в Инстаграм-аккаунте, звезда написала об этом пару теплых слов.

«Иногда достать коньки с полки и вспомнить былое очень весело, как говориться — мастерство не прогуляешь. Маленький кусочек танго для вас.»

Анна очень рада, что ей предоставилась возможность поучаствовать в таком мероприятии, а фанаты довольны, что увидели ее на льду! Большинство отметило, как грациозно, легко и непринужденно двигается Семенович, видно, что лед — это ее стихия. И хоть на улицу Анна не смогла выбрать один из своих откровенных нарядов, выглядит она тем не менее прекрасно!