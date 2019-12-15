Садальский сравнил Волочкову со скелетом русалки

Российский актер театра и кино Стас Садальский поделился с подписчиками мнением о деятельности российской балерины Анастасии Волочковой.

На своей странице в Инстаграм актер выложил коллаж, на котором изображена фотография балерины и скелет русалки.

"Я хочу танцевать до ста лет. А если лениться, больше сорока не протянешь — говорила Майя Плисецкая …", — подписал пост Садальский.

Актер также сказал, что восхищается работоспособностью Волочковой, и отметил, что балерина ведет себя на сцене, как рыба в воде.

Сама балерина с юмором отреагировала на шуточное сравнение ее с русалкой, выложив пост на своей странице в Инстаграм Сторис и посмеявшись.

Подписчики поддержали мнение актера:

"А Плисецкая протанцевала больше сорока! А Анастасия по жизни— боец!", "Ну она говорит, что много танцует и даже гастролирует успешно. Наверное так и есть", — комментируют пользователи.

Однако не все согласились с Садальским:

"Видимо, описка по Фрейду — насчёт рОботоспособности))) т.е — танцевальные способности, как у робота".