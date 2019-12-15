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Звёзды

Садальский сравнил Волочкову со скелетом русалки 

SM News 5 часов назад
Садальский сравнил Волочкову со скелетом русалки
Фото: SM News
Российский актер театра и кино Стас Садальский поделился с подписчиками мнением о деятельности российской балерины Анастасии Волочковой.
На своей странице в Инстаграм актер выложил коллаж, на котором изображена фотография балерины и скелет русалки.
"Я хочу танцевать до ста лет. А если лениться, больше сорока не протянешь — говорила Майя Плисецкая…", — подписал пост Садальский.
Актер также сказал, что восхищается работоспособностью Волочковой, и отметил, что балерина ведет себя на сцене, как рыба в воде.
Сама балерина с юмором отреагировала на шуточное сравнение ее с русалкой, выложив пост на своей странице в Инстаграм Сторис и посмеявшись.
Подписчики поддержали мнение актера:
"А Плисецкая протанцевала больше сорока! А Анастасия по жизни— боец!", "Ну она говорит, что много танцует и даже гастролирует успешно. Наверное так и есть", — комментируют пользователи.
Однако не все согласились с Садальским:
"Видимо, описка по Фрейду — насчёт рОботоспособности))) т.е — танцевальные способности, как у робота".
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Теги:
Звёзды , Стас Садальский , Майя Плисецкая
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