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«Феномен Бузовой» и суррогатное материнство: Что ещё нам подарил шоу-бизнес в уходящем десятилетии? 

SM News 2 часа назад
Как изменился русский шоу-бизнес за 10 лет
Фото: SM News
Давайте вспомним, что происходило с отечественной эстрадой и телевидением за эти 10 лет. Скажем сразу, потрясений было немало.
Отечественный шоу-бизнес сейчас и он же 10 лет назад — это совершенно разный шоу-бизнес. Столько всего произошло за это время, и теперь мы имеем то, что имеем.

"Феномен Бузовой"

Где Оля была 10 лет назад? На лобном месте, в телепроекте Дом-2, помогала участникам разобраться в своих телевизионных отношениях.
Теперь Бузова — одна из самых обсуждаемых персон в стране! Её популярность взлетела до небес, и теперь Оля — певица, актриса, дизайнер, бизнес-леди и настоящая акула бизнеса. Сколько у неё поклонников, столько же и ненавистников. Сама Оленька без стеснения заявляет, что настала "Эпоха Бузовой", и агитирует всю страну "трясти своими арбузами" под её незамысловатые песенки. Можно, мы воздержимся?

Тимур и его команда

Певец Тимати, исполняющий песни в стиле рэп, организовал свой лэйбл ещё в 2006 году, но именно после 2010 года начался сумасшедший рост популярности и самого основателя, и его самых ярких подопечных.
Теперь так называемый русский рэп плотно вошёл в российской шоу-бизнес, и уже не разберёшь, где кончается рэп и начинается поп-музыка. Тимати, Джиган, Егор Крид поют с экранов телевизоров, выступают на радио, и кажется, их популярность только растёт.

Суррогатное материнство

В уходящем десятилетии был просто невероятный бэйби-бум. Но звёзды рожали не сами, им помогали суррогатные матери. Так, родителями стали Алла Пугачёва и Максим Галкин.
У одинокого Филиппа Киркорова также "родились" дети. Имя матери держится в тайне.
Также в отцы-одиночки можно записать Сергея Лазарева, который долгое время скрывал своих "суррогатных" детей, сначала сына, а затем и дочку.
Кроме того, отметим, что начиная с 2010 года популярность многих музыкальных коллективов резко упала, и теперь публика лучше принимает сольных исполнителей.
Светлана Лобода, Полина Гагарина, Вера Брежнева и другие взлетают в чатах со своим сольным творчеством.
Вот таким было прошлое десятилетие. Надеемся, 2020 год принесёт нам больше хорошей музыки.
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Теги:
Звёзды , Филипп Киркоров , Крид , Сергей Лазарев , Светлана Лобода , Вера Брежнева , Максим Галкин , Полина Гагарина , Алла Пугачева
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