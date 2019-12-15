Как изменился русский шоу-бизнес за 10 лет

«Феномен Бузовой» и суррогатное материнство: Что ещё нам подарил шоу-бизнес в уходящем десятилетии?

Давайте вспомним, что происходило с отечественной эстрадой и телевидением за эти 10 лет. Скажем сразу, потрясений было немало.

Отечественный шоу-бизнес сейчас и он же 10 лет назад — это совершенно разный шоу-бизнес. Столько всего произошло за это время, и теперь мы имеем то, что имеем.

"Феномен Бузовой"

Где Оля была 10 лет назад? На лобном месте, в телепроекте Дом-2, помогала участникам разобраться в своих телевизионных отношениях.

Теперь Бузова — одна из самых обсуждаемых персон в стране! Её популярность взлетела до небес, и теперь Оля — певица, актриса, дизайнер, бизнес-леди и настоящая акула бизнеса. Сколько у неё поклонников, столько же и ненавистников. Сама Оленька без стеснения заявляет, что настала "Эпоха Бузовой", и агитирует всю страну "трясти своими арбузами" под её незамысловатые песенки. Можно, мы воздержимся?

Тимур и его команда

Певец Тимати, исполняющий песни в стиле рэп, организовал свой лэйбл ещё в 2006 году, но именно после 2010 года начался сумасшедший рост популярности и самого основателя, и его самых ярких подопечных.

Теперь так называемый русский рэп плотно вошёл в российской шоу-бизнес, и уже не разберёшь, где кончается рэп и начинается поп-музыка. Тимати, Джиган, Егор Крид поют с экранов телевизоров, выступают на радио, и кажется, их популярность только растёт.

Суррогатное материнство

Максим Галкин. В уходящем десятилетии был просто невероятный бэйби-бум. Но звёзды рожали не сами, им помогали суррогатные матери. Так, родителями стали Алла Пугачёва

У одинокого Филиппа Киркорова также "родились" дети. Имя матери держится в тайне.

Также в отцы-одиночки можно записать Сергея Лазарева , который долгое время скрывал своих "суррогатных" детей, сначала сына, а затем и дочку.

Кроме того, отметим, что начиная с 2010 года популярность многих музыкальных коллективов резко упала, и теперь публика лучше принимает сольных исполнителей.

Вот таким было прошлое десятилетие. Надеемся, 2020 год принесёт нам больше хорошей музыки.