Боярский без энтузиазма отнесся к женитьбе сына

«Впечатления неприятные»: Боярский безрадостно встретил новость о женитьбе сына

В программе «Сегодня вечером» на «Первом канале» обсудили состоятельность института брака в настоящее время. Михаил Боярский заявил, что он ничуть не изменился, люди как раньше женились, так и до сих пор с той же охотой оформляют свои отношения. При этом Михаил Сергеевич признался, что сам когда-то не очень стремился вступить в брак, да и новость о свадьбе сына он встретил безрадостно.

Народный артист сказал, что мужчины, когда вступают в брак, боятся потерять свободу, свою компанию и общение с другими женщинами.

«Все впервые страшно. Но это в молодом возрасте страшновато, когда силы есть. Вот когда они иссякают, уже можно жениться», — сказал Боярский.

Страшновато было артисту и когда его сын Сергей в 18 лет заявил, что хочет жениться.

Сергей Боярский с женой и дочерью. Кадр из программы "Сегодня вечером".

«Впечатления неприятные были, я не был готов к этому. И когда дочка выходила замуж, я тоже не был готов к этому. Если бы у меня было 50 сыновей, тут бы понятно было: еще один, еще один… А здесь нужно было что-то решать и вежливо интеллигентно говорить: «Делай, что ты считаешь нужным, сынуля». Слава Богу, брак оказался крепким», — рассказал он.

Артист уверен, что дети копируют поведение своих родителей. Если у них был крепкий союз и взаимопонимание в отношениях, к этому же будут стремиться и их наследники.

«Если у меня не получились дети, кто в этом виноват? Только я и моя жена. Но для этого их нужно держать в ежовых рукавицах. Нежно», — высказался артист.