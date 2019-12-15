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Звёзды

«Впечатления неприятные»: Боярский безрадостно встретил новость о женитьбе сына 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Боярский без энтузиазма отнесся к женитьбе сына
Фото: Teleprogramma.pro
В программе «Сегодня вечером» на «Первом канале» обсудили состоятельность института брака в настоящее время. Михаил Боярский заявил, что он ничуть не изменился, люди как раньше женились, так и до сих пор с той же охотой оформляют свои отношения. При этом Михаил Сергеевич признался, что сам когда-то не очень стремился вступить в брак, да и новость о свадьбе сына он встретил безрадостно.
Народный артист сказал, что мужчины, когда вступают в брак, боятся потерять свободу, свою компанию и общение с другими женщинами.
«Все впервые страшно. Но это в молодом возрасте страшновато, когда силы есть. Вот когда они иссякают, уже можно жениться», — сказал Боярский.
Страшновато было артисту и когда его сын Сергей в 18 лет заявил, что хочет жениться.
Сергей Боярский с женой и дочерью. Кадр из программы "Сегодня вечером".
«Впечатления неприятные были, я не был готов к этому. И когда дочка выходила замуж, я тоже не был готов к этому. Если бы у меня было 50 сыновей, тут бы понятно было: еще один, еще один… А здесь нужно было что-то решать и вежливо интеллигентно говорить: «Делай, что ты считаешь нужным, сынуля». Слава Богу, брак оказался крепким», — рассказал он.
Артист уверен, что дети копируют поведение своих родителей. Если у них был крепкий союз и взаимопонимание в отношениях, к этому же будут стремиться и их наследники.
«Если у меня не получились дети, кто в этом виноват? Только я и моя жена. Но для этого их нужно держать в ежовых рукавицах. Нежно», — высказался артист.
Отметим, что 69-летний актер был женат единожды. С 1977 года он состоит в браке с Ларисой Луппиан. Его дети Сергей и Елизавета тоже хранят верность своим супругам. Сын женился в 1988 году, дочь — в 2010 году.
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Теги:
Звёзды , Лариса Луппиан , Сергей Боярский , Михаил Боярский
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